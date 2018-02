​Utile: Care sunt beneficiile consumului de avocado si in ce situatii poate duce la crestere in greutate; Planta care te scapa de pietrele de la rinichi; Amorteala mainilor poate fi semnul unor boli neurologice

Avocado are in compozitie 18 aminoacizi care participa la formarea proteinelor complexe, esentiale pentru buna functionare a organismului. Avocado contine acid folic (vitamina B9) si vitamina B6, ce contribuie la normalizarea nivelului de homocisteina, care, intr-o cantitate mare, poate avea efecte toxice, crescand riscul bolilor cardiovasculare. Avocado contine cu 35% mai mult potasiu decat o banana. Acest mineral este extrem de important pentru buna functionare a aparatului cardiovascular, scrie descopera.ro. Tot mai multe persoane se confrunta cu probleme renale, indiferent ca este vorba de nisip, pietre la nivelul rinichilor sau chiar al vezicii biliare. Aceste probleme pot fi evitate folosind o simpla planta. Intreg organismul este facut astfel incat de cate ori apare o problema, acesta sa se regenereze, astfel rinichii transporta prin intermediul urinei toxine spre a le elimina. In cazul in care s-au format calculi, acestia se pot dizolva pentru a se elimina fara un disconfort major. O simpla planta, extrem de utila te poate ajuta sa scapi de aceasta problema, si ne referim bineinteles la patrunjel, noteaza Click Prof. univ. dr. Adriana Sarah Nica, medic specialist in balneologie, medicina fizica si recuperare medicala, sef de sectie la Clinica Universitara Recuperare Medicala III I.N.R.M.F.B. Bucuresti precizeaza unde este mai exact localizata durerea, care sunt principalele cauze ale durerilor de umar si ce trebuie facut cand avem dureri de umar. Trebuie sa vedem daca durerea de umar tine, intr-adevar, de structurile musculo-capsulo-ligamentare, tine de articulatie sau este o durere de vecinatate, deci care poate sa vina din zona cervicala sau poate sa fie o durere iradiata care vine dinauntrul organismului, este o componenta de fapt viscerala, conform doctorulzilei.ro. Amorteala mainilor nu pare a fi ceva ingrijorator. Cel mult, ne poate duce cu gandul la probleme ale coloanei sau ale inimii. Totusi, astfel de manifestari nu trebuie ignorate. Iata ce boli grave isi pot face astfel simtita prezenta. Una dintre cele mai comune manifestari pe care oamenii o simt, insa o trec repede cu vederea este amorteala mainilor. Pe perioade mai lungi de cateva minute. Aceasta manifestare apare indiferent de varsta sau sex. Si este legata de o serie de afectiuni neurologice complexe si care necesita cercetare de specialitate, informeaza Libertatea pentru femei. Un simptom extrem de comun, durerea de cap, este adesea desconsiderat de multi, chiar daca poate ascunde probleme de sanatate mai grave. Sa vedem de ce te doare capul, cum te tratezi si cand e nevoie de ajutorul medicului. Exista nu mai putin de 17 tipuri de durere de cap in literatura medicala, dar cele mai importante pot fi clasificate in urmatoarele trei categorii: dureri de cap primare (cum ar fi migrenele), dureri de cap secundare (care apar din cauza unui traumatism sau a unei alte boli) si nevralgii craniene, aici fiind incluse si durerile faciale. Cu toate acestea, ghidurile terapeutice mentioneaza ca adesea pacientii au simptome care apartin nu doar unei singure categorii de dureri de cap. In plus, e posibil sa existe concomitent mai mult de o cauza declansatoare a durerii, relateaza Unica