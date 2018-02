Utile: Un remediu foarte eficient pentru bolnavii de artrita: extractul de avocado; De ce apare accidentul vascular cerebral; Sucul care tine sub control colesterolul rau

Cercetatorii francezi au constatat ca extractul obtinut din acest fruct si din uleiul de soia nesaponificat ii ajuta foarte mult pe suferinzii de artrita: ineditul remediu amelioreaza durerile si diminueaza rigiditatea cu care se confrunta cei care sufera de osteoartrita la genunchi si la sold. Mai mult, acest extract reduce inflamatia si stimuleaza refacerea cartilajului. Aceste efecte pozitive s-au constatat la pacientii care au primit o doza de 300 mg pe zi din acest supliment, intr-un interval cuprins intre doua saptamani si doua luni, relateaza Click. Din totalul accidentelor vasculare cerebrale, 22% sunt cauzate de fibrilatia atriala. Este o boala care nu da semne si este depistata in urma unor controale de rutina. Din nefericire, in astfel de cazuri, mortalitatea este la cote alarmante. Fibrilatia atriala este cea mai frecventa tulburare de ritm cardiac, a doua cauza a AVC acut, dupa hipertensiunea arteriala. Prin urmare, orice tulburare de ritm cardiac, precum si hipertensiunea si cardiopatia ischemica trebuie monitorizate indeaproape. Si asta pentru ca riscurile la care se expun cei care sufera de asa ceva sunt mari. Diabetul, obezitatea si colesterolul crescut sunt alte motive pentru care varsta la care apare un AVC este tot mai mica, conform Libertatea pentru femei. O modalitate poate fi includerea in dieta a unui suc natural. Ingredientele folosite in prepararea sucului sunt surse importante de substante nutritive pe care organismul le asimileaza, impiedicand astfel depunerea grasimilor pe peretele vaselor de sange. In plus, au proprietati diuretice si de curatare si reduc riscul de aparitie a bolilor cardiovasculare. Incepe prin a spala toate ingredientele. Apoi stoarce grepfrutul si lamaia ca sa obtii sucul. Continua prin a taia o frunza de aloe vera, scotand o lingura de gel, dupa care taie felii castravetele. Dupa ce ai pus in boluri ingredientele, pune-le pe toate intr-un vas mai mare. Proceseaza-le cu blenderul. Vei obtine o bautura cremoasa si omogena, scrie Click pentru femei. In general, tratamentul cu namol poate avea numeroase beneficii pentru organism. Terapia cu namol scade durerea, inflamatia, retentia de apa. "Prin vasodilatatie intensa permite indepartarea toxinelor (detoxifiere) si transferul de substante organice in corp, cu efect regenerator, de intinerire. Toate aceste efecte sunt utile in bolile aparatului locomotor (spondiloze, discopatii, coxartroza, gonartroza, periartrita umarului, tendinite, bursite, artrite urice), stari posttraumatice si postoperatorii (hernii de disc, proteze de sold, genunchi), ca si in multe boli ginecologice si infertilitate (boala inflamatorie cronica pelvina: anexite, metroanexite, cervicite; sindrom premenstrual; ingustarea trompelor; endometrioza; sindroame aderetiale)", spune medicul balneolog Suzana Pretorian, citat de site-ul descopera.ro Uleiul de peste este ridicat in slavi pentru beneficiile sale pentru sanatate si pe buna dreptate. Dar studii noi au scos la iveala faptul ca, pe termen lung, consumul de ulei de peste sau de ulei de floarea soarelui poate creste riscul de ficat gras (steatoza hepatica) mai tarziu in viata. Intr-un studiu extins realizat pe cobai, cercetatorii au descoperit ca un consum prelungit de ulei de floarea soarelui sau de ulei de peste duce la schimbari la nivelul ficatului, care lasa acest organ vulnerabil in fata steatohepatitei non alcoolice (NASH), o forma mult mai serioasa a steatozei hepatice non alcoolice (NAFLD). Unul dintre autorii studiului, Jose Luis Quiles, profesor de fiziologie de la Universitatea Granada, din Spania, a publicat recent rezultatele cercetarii in The Journal of Nutritional Biochemistry, arata CSID