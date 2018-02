Utile: Ce dieta sa urmezi in functie de grupa sangvina; 10 semne ca ai tensiune mica si ce tratament sa aplici; Cele mai bune plante pentru probleme respiratorii

In functie de tipul grupei tale de sange, anumite alimente iti fac bine si altele nu. 1. Despre grupa 0, se spune ca este cea mai veche, cea pe care o aveau primii oameni, locuitori ai pesterilor. Stramosii nostri se hraneau, pe atunci, cu vanat si plante salbatice. Daca ai aceasta grupa, mananca mai putine alimente care contin carbohidrati si mai multe alimente care iti aduc proteine (peste, vita, miel, oua). 2. Cei cu tipul de grupa B s-au adaptat unei diete diverse, bazate pe carne, produse lactate si legume. A aparut la popoarele nomade, care erau in miscare, pentru a traversa regiuni intinse. De aceea, oamenii cu grupa sangvina B au o toleranta crescuta la o varietate de alimente, informeaza Click! pentru femei. . Desi nu putem elimina zaharurile complet din dieta, uneori, putem folosi indulcitori mai putin procesati. 1. Mierea. Beneficiile sale asupra sanatatii se refera la proprietatile antibacteriene, antioxidante si la continutul bogat de vitamine, B2, B6 si fier. 2. Siropul de artar este un alt inlocuitor al zaharului, bogat in minerale, in special zinc, ce poate avea un efect benefic in prevenirea aterosclerozei prin scaderea colesterolului. 3. Stevia este un indulcitor de 200-300 mai puternic decat zaharul, care nu contine kilocalorii, motiv pentru care poate fi folosita si de persoanele supraponderale, scrie CSID. . Sistemul respirator este un vehicul care transporta oxigen in intreg organismul. Din nefericire, acesta poate fi si punctul de intrare pentru microbi, substantele iritante precum praful, mucegaiul si alte toxine. Unele plante pot trata aceste probleme. 1. Radacina de lemn-dulce calmeaza tusea si este folosita in cazul inflamatiilor care determina aparitia durerilor in gat. Reduce iritatiile, blocheaza radicalii liberi si are actiune antibacteriana si expectoranta. 2. Iarba-mare distruge bacteriile. Ea contine substante active precum uleiurile volatile, camforul, alantolul si sarurile de potasiu care au proprietati expectorante, antibacteriene, noteaza Click. . Proprietatile pentru sanatate si silueta sunt multe dupa cum se si poate observa: previne formarea celulelor canceroase gratie antioxidantilor, proprietatilor antiinflamatorii si antiinfectioase, imbunatateste digestia si trateaza bolile digestive, fortifica sistemul imunitar, trateaza anemiile, accelereaza metabolismul, lucru favorabil pentru pierderea kilogramelor si normalizeaza oscilatiile tensiunii arteriale. In ceea ce priveste procesul de slabire, rubarba este un aliat de nadejde gratie aportului ridicat de fibre, proteine si antioxidanti. Ofera rapid senzatia de satietate, incanta papilele gustative si te ajuta sa elimini toxinele, ceea ce ajuta la eliminarea grasimii corporale. Cel mai important aspect este ca imbunatateste digestia, astfel ca nu vei mai acumula caloriile din mancare atat de usor indiferent ce varsta ai avea, noteaza Sanatate.bzi. . Tensiunea mica este cunoscuta si sub denumirea de hipotensiune si se traduce printr-o tensiune arteriala care este in mod constant sub valoarea de 90/60. Unele persoane se nasc cu hipotensiune, de aceea nu pot avea niciun fel de simptome. Cu toate acestea daca tensiunea este prea mica, poate sa afecteze circulatia sangelui din intregul organism si sa creeze ameteli si instabilitate in corp. Sunt multe motive pentru care te poti confrunta cu o criza de hipotensiune. Cele mai comune cauze sunt deshidratarea, sarcina, lipsa vitaminelor si minarelor, diareea sau voma. Daca acesti factori sunt responsabili pentru tensiunea mica, atunci consumul de lichide ar trebui sa inlature problema. Tine, insa, cont, ca si problemele grave de sanatate pot duce la scaderea tensiunii, informeaza Diva Hair.