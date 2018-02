Utile: Respiratia urat mirositoare - cum scapi definitiv de ea; Cele mai bune plante pentru probleme respiratorii; 7 alimente care combat infertilitatea feminina

Care sunt cauzele halenei? Alimentatia - anumiti compusi din alimentele cu gust puternic (ceapa, usturoi, branza sarata, etc.) sunt absorbiti in sange si trec apoi in plamani, unde intra in compozitia aerului expirat. Asadar, este lesne de inteles de ce periajul cavitatii bucale nu elimina in totalitate mirosul. Mirosul va inceta doar atunci cand alimentele respective sunt in intregime eliminate din organism. Bacteriile din cavitatea bucala - se datoreaza tot alimentatiei. In cazul unei igiene dentare deficitare, resturile alimentare raman pe limba, pe gingii sau intre dinti, potrivit Divahair. Cimbrul de cultura este un bun antiseptic, avand proprietatea de a calma tusea si de a stimula expectoratia, gratie componentelor regasite in uleiul volatil. Poate fi folosit sub forma de aerosoli sau ca infuzie pentru tratarea afectiunilor cailor respiratorii. Pentru calmarea crizelor de tuse si tratarea virozelor respiratorii, se prepara o tinctura dintr-un amestec de 15 linguri de pulbere de cimbru si 500 ml de alcool alimentar de 50 de grade. Amesteci bine si lasi la macerat 12 zile, la intuneric. La final se strecoara, adaugandu-se 7-8 picaturi de ulei volatil de cimbru. Se administreaza 1 lingurita de 3-4 ori pe zi, 12 zile. Nu se recomanda femeilor insarcinate si celor cu hipertensiune arteriala, arata Click. Avocado poate ajuta la imbunatatirea calitatii ovulelor, datorita continutului ridicat in grasimi bune. Avocado este delicios in salatade guacamole, sandwich-uri si in supa. Fasolea si lintea. Fierul este foarte important pentru sanatatea ovulelor, iar lipsa acestuia poate duce la anovulatie (lipsa ovulatiei). Fasolea si lintea sunt excelente surse de fier, precum si alte vitamine si minerale care pot stimula fertilitatea. Ar trebui sa mananci cel putin trei portii de fasole sau linte pe saptamana, informeaza Libertatea pentru femei. Tusesti de mai bine de trei saptamani? Ar trebui sa mergi de urgenta la un control medical. In cele mai nefericite cazuri, tusea persistenta poate fi simptomul cancerului pulmonar, boala care omoara peste un milion de oameni anual. Din cauza descoperirii tardive, doar 14% din pacientii diagnosticati ajung sa supravietuiasca o perioada de timp mai indelungata (5 ani). In cazul cancerului pulmonar, tusea este uscata cu caracter iritativ. "Este bine sa va faceti o radiografie daca aveti urmatoarele simptome: tuse, sputa cu sange, durere in capul pieptului, dispnee, pneumonii sau bronsite repetate, oboseala, lipsa apetitului, scadere inexplicabila in greutate, raguseala, transpiratii ale fetei si gatului", explica pneumologul Magdalena Ciobanu, citat de doctorulzilei.ro. Buna in diete. Telina are foarte putine calorii, atat de putine incat este denumita un aliment non-caloric, precum apa. Previne numeroase afectiuni. Telina contine vitamine si minerale care reduc inflamatia si previn bolile de inima. Numeroasele studii efectuate au ajuns la concluzii impresionante in ceea ce priveste afectiunile pe care le previne. Pierderile de memorie, cancerul de san, tumorile sau cancerul pancreatic sunt cateva dintre bolile pe care consumul de telina le previne, conform Click pentru femei.