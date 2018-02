Utile: Scapa de grasimea abdominala mancand;  Remediul naturist care te scapa de durerile menstruale in 5 minute; Care sunt beneficiile uleiului de brusture

Factorii care contribuie la aparitia ei sunt mai ales alimentatia dezechilibrata bogata in zaharuri, grasimi, lipsa micului dejun, cinele la ore tarzii, sedentarismul, stresul care te poate face sa mananci emotional, fumatul, alcoolul in exces, lipsa somnului suficient cat si anumite schimbari hormonale. Cum poti scaa de grasime fara a-ti prejudicia sanatatea? 1.Obisnuieste-te sa consumi orez brun in loc de cel alb si sa adopti in alimentatia ta cat mai multe cereale integrale dintre care cele mai recomandate sunt taratele si ovazul. 2. Hidrateaza-te corespunzator. Un aport suficient de apa zilnic va ajuta metabolismul sa fie mai activ si astfel surplusul de tesut adipos se va diminua, scrie Click! sanatate. . Consumul de alcool pe termen lung poate degrada atat organele, cat si oasele. Alcoolismul creste riscul aparitiei osteoporezei, deoarece duce la declinul masei osoase si la deteriorarea metabolismului osos. In cadrul experimentelor, porcilor le-a fost oferit un amestec de alcool si suc de mere in functie de masa corporala, de doua ori pe saptamana. Un alt grup de control a primit doar suc de mere. Specialistii au prelevat probe de sange pentru a determina nivelul metabolismului osos si muscular. In a doua etapa, cercetatorii au examinat oasele porcilor la doua luni dupa experiment. ''Rezultatele noastre sugereaza ca procesul de formare a oaselor este redus,'' a declarat Peter Pietschmann, informeaza CSID. Principalele simptome ale dismenoreeei sunt crampele in partea inferioara a abdomenului, dar si ameteala, voma, transpiratie si durere in zona inferioara a spatelui. Desi putem sa folosim medicamente pentru a scapa de neplaceri, faptul ca vor aparea din nou in urmatoarea luna ne face sa ne gandim la metode alternative, care sa fie mult mai blande cu organismul nostru si care sa nu aiba efecte adverse. Pudra de turmenic cu lapte este una dintre variantele naturiste. Pentru a o prepara ai nevoie de : 250 ml de lapte, 1/2 lingurita de pudra de turmenic; 1 lingurita de scortisoara; 1/4 ghimbir pudra; o lingura plina de stevie, scrie Diva Hair. Uleiul de brusture este extras din frunzele si radacinile plantei de brusture. Planta are numerosi constituenti naturali benefici sanatatii. Radacinile si frunzele sale -principalele surse ale uleiului - contin glicozide, flavonoide, tanini, ulei volatil, poliacetilene (care lupta impotriva bacteriilor si ciupercilor care cauzeaza boli), rasina. Uleiul de brusture are efect antibacterian util si in tratamentul scalpului. Este deosebit de eficient in tratamentul tenului uscat. Acesta este motivul pentru care este folosit pe scara larga pentru a eradica matreata. Avand in vedere continutul de vitamina A si acizii grasi esentiali, uleiul de brusture va poate ajuta sa va revigorati parul prin hranirea scalpului, informeaza Sanatate.bzi. Odata cu inaintarea in varsta, abilitatea organismului de a absorbi vitamina B12 din alimente scade. Dar varsta nu este singura cauza: lipsa carnii din alimentatie, unele medicamente precum cele pentru diabet de tip 2 sau pentru tratarea ovarelor polichistice cresc riscul de a suferi o astfel de deficienta. Oboseala accentuata este primul semn al deficientei de vitamina B12, pentru ca organismul se bazeaza pe vitamina B12 pentru a produce eritrocite (globule rosii), care transporta oxigen catre toate organele tale. Si fara suficient oxigen in celule, te simti obosit indiferent cate ore reusesti sa dormi. Desi nu ai decat maruntisuri in geanta, greutatea ei nu a fost o problema pana de curand. Daca muschii nu primesc suficient oxigen din sange este firesc sa simti o slabiciune accentuata, scrie CSID.