Utile: 8 motive sa mananci portocale zilnic; Semnele de alarma care anunta un accident vascular cerebral; Remediu natural pentru hemoroizi

1. Portocalele sunt sursa importanta de antioxidanti, compusi care mentin pielea sanatoasa si care previn afectiunile cronice. 2. Portocalele contin o cantitate mare de vitamina C. Aceasta vitamina este foarte importanta pentru sistemul imunitar, deoarece il intareste si previne afectiunile atribuite acestuia. 3. Contin si vitamina A, care este foarte buna pentru sanatatea ochilor. 4. Portocalele sunt cunoscute pentru faptul ca imbunatatesc activitatea celulelor creierului, deoarece sunt fructe care contin acid folic si folat. De asemenea, este recomandat ca femeile insarcinate sa manance in fiecare zi cate o portocala - previne stresul si imbunatateste starea de spirit, scrie Click Simptomele accidentului vascular includ: amorteala, slabiciune sau paralizie a fetei, bratului sau piciorului, de obicei pe o parte a corpului; tulburari de vedere la un ochi sau la ambii, precum vedere neclara, incetosata, cu pete, vedere dubla sau pierderea vederii; confuzie, tulburari de vorbire sau de intelegere a cuvintelor celorlalti; tulburari de mers, ameteala, pierderea echilibrului sau a coordonarii; dureri de cap severe Simptomele de localizarea cheagului sangvin sau a hemoragiei si de extinderea regiunii afectate. Tipuri de AVC. AVC ischemic este cauzat de un cheag ce a blocat un vas sangvin. Poate aparea din mai multe motive: depozite de grasime formate in artere, fibrilatie atriala, noteaza doctorulzilei.ro. . Iata de ce ingrediente aveti nevoie pentru a prepara aceasta crema naturala: Pudra de musetel - 10 gr; Ulei de germeni de grau - 250ml; Lanolina - 20gr; Miere - 20gr; Petalele de la doi trandafiri. Amestecati toate ingredientele intr-o oala si le fierbeti timp de 20 de minute. Dupa aceea, le scoateti si le lasati sa se raceasca. Odata ce observati ca amestecul s-a racit, ar trebui sa strecurati amestecul folosind un tifon. La final adaugati lanolina si mierea si lasati amestecul sa devina solid. Va trebui sa aplicati aceasta crema in zona afectata si sa o lasati sa actioneze cateva minute. , informeaza Libertatea pentru femei Desi se astia ca poate face minuni pentru piele si par, nimeni nu banuia ca uleiul de cocos poate avea si alte beneficii pentru organism. Cu mai multe grasimi saturate decat untul si untura, expertii au incercat tot timpul sa afle daca uleiul de cocos ar putea sa faca mai mult rau decat bine. Acum, cercetatorii de la Universitatea din Cambridge au realizat un amplu studiu care demonstreaza ca uleiul de nuca de cocos poate reduce riscul bolilor de inima si al accidentului vascular cerebral, asta daca daca este consumat in fiecare zi, timp de doar patru saptamani, arata CSID. Previn afectiunile cardiovasculare. Semintele de dovleac sunt bogate in grasimi sanatoase Omega-3, fibre si diversi antioxidanti, toti avand grija de sanatatea inimii. Acizii grasi mononesaturati prezenti in aceste seminte scad nivelul de colesterol rau si il imbunatatesc pe cel bun. Induc starea de somnolenta. Surse de serotonina si triptofan, semintele de dovleac sunt bune pentru persoanele care se confrunta cu tulburari de somn. Imbunatateste calitatea somnului mancand un pumn de seminte de dovleac inainte de culcare, conform Click pentru femei.