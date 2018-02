Utile: Mierea, alimentul-medicament care ne mentine in formatile; Cum recunosti infectiile dentare; Tratamente naturale pentru artroza. Asa iti recapeti mobilitatea

Terapeutii sustin ca, dintre toate zaharurile, cu exceptia glucozei, mierea este absorbita foarte repede de organism, dupa primele 15 minute de la administrare, si nu sufoca deloc circuitul sanguin cu un exces de zahar. In acelasi timp, in alimentele care contin hidrati de carbon, de exemplu: zahar, fainoase, marmelada, serbet sau paine, zaharurile se regasesc in forme complexe. De aceea, pentru a fi digerate, aceste alimente solicita organismului uman un efort suplimentar. In schimb, mierea are in compozitie zaharuri sub forma simpla, iar acestea sunt absorbite repede si fara o transformare prealabila, scrie Click Exista foarte multe simptome in ceea ce priveste infectiile urinare si pot fi confundate cu o simpla inflamare gingivala. Din pacate, cei mai multi pacienti ignora chiar si cel mai mic simptom si ajung sa se confrunte cu infectii in stadii avansate, care in final duc la pierderea dintilor. Desi simptomele sunt destul de complexe si pot fi confundate, exista unele specifice. De asemenea, daca stii ca ai avut interventii dentare complexe este bine sa ai o igiena dentara corecta si sa-ti monitorizezi sanatatea dentara in permanenta. Daca vrei sa fii sigur ca nu ai o infectie dentara, cel mai bine mergi la o clinica stomatologica din apropiere, in cazul in care esti din Buzau poti alege Swiss Dental, informeaza Unica xista numeroase tratamente naturale care te pot ajuta sa scapi de dureri. Poti folosi compresele calde sau reci. Cele calde cresc irigarea cu sange a zonei afectate. Asa te vei misca mai usor. Cele reci reduc inflamatia si suferinta articulatiilor. Fizioterapia prin electrostimulare si masajul mentin circulatia sangvina sanatoasa si relaxeaza muschii incordati. Acupunctura poate fi si ea de un real folos. Mai sunt indicate suplimentele alimentare cu glucosamina sau condroitina ori purtarea bratarilor de cupru, potrivit libertateapentrufemei. Stilul de viata agitat, grijile, stresul si alimentatia isi pot pune amprenta asupra calitatii somnului, atat de important pentru refacerea organismului. Pentru a reusi sa te odihnesti, iti poti pune in dormitor plante care te ajuta sa dormi. Iasomia - Mirosul sau delicat are un efect de relaxare asupra corpului si a mintii, care te va ajuta sa dormi precum un bebelus. Potrivit studiilor, s-a constatat ca reduce nivelul anxietatii si sporeste chiar si activitatea din timpul zilei, relateaza Click. Acest mineral este foarte important pentru o buna functionare a organismului. Poate nu realizezi ca iti lipseste, dar starea de sanatate reflecta acest lucru. Magneziul este mineralul cheie pentru buna functionare a sistemului nervos si muscular, potrivit womenshealthmag.com. Medicul specialist Gina Keatley afirma ca o femeie trebuie sa aiba zilnic un aport de 310-360 miligrame, iar un barbat 400-420 de miligrame. Oamenii neglijeaza aceasta carenta, dar o resimt in starile de zi cu zi, spune doctorulzilei