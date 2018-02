Utile: 8 alimente si bauturi pe care trebuie sa le eviti inainte de culcare; 19 produse alimentare care pot lupta cu pofta de zahar; Intretine-ti sanatatea cu ulei de peste

In primul rand, uleiul de peste este bogat in acizi grasi Omega-3. Te va ajuta sa-ti imbunatatesti starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor. Astfel, vei tine la distanta atacurile cerebrale, de cord si preinfarctul. Uleiul de peste este o alternativa buna pentru persoanele carora nu le place carnea de peste. Activitatea cerebrala va fi imbunatatita, deoarece acizii continuti de uleiul de peste protejeaza membranele celulare. Vei avea o memorie mai buna, iar procesul de imbatranire prematura va fi incetinit. Despre peste se spune ca ar avea cea mai sanatoasa carne, continand numai grasimi bune care accelereaza procesul de ardere a grasimilor depozitate in organism, scrie Click! sanatate. . "In timpul somnului, corpul nostru se afla in repaus, iar procesul de digestie este mult incetinit, iar alimentele grele pentru stomac creeaza un disconfort. Acesta tulbura calitatea somnului si pune in pericol sanatatea organismului", sustine medicul nutritionist Florin Ioan Balanica pentru CSID. In general, pentru a nu da piept cu insomnia, specialistul considera ca este important sa evitam consumul anumitor alimente inainte de a ajunge in pat. Ciocolata neagra este o sursa bogata in antioxidanti si actioneaza ca un stimulant, adica va poate mentine treaz toata noptea. Pastele si pizza sunt bogate in carbohidrati, iar ingredientele care contribuie la prepararea pastelor nu sunt usor de digerat si va pot provoca insomnie, informeaza CSID. Daca periajul dentar nu este realizat corect, nu numai ca nu aduce toate beneficiile posibile pentru sanatate, dar poate chiar crea probleme. 1. Periuta dentara nu mai are perii drepti, ci rasfirati. Aplicarea unor presiuni prea mari asupra dintilor va rasfira perii, va toci smaltul dentar si va rani gingia, producand retractie gingivala. 2. Periajul dureza mai putin de 2 minute. Periajul corect presupune miscari semicirculare dinspre gingie spre dinte, pe fiecare grup de dinti, iar acest lucru necesita timp: aproximativ 2 minute. 3. Gingiile sangereaza la periaj. Sangerarea gingivala are multe cauze, dar cel mai frecvent apare acolo unde sunt bacterii (resturi alimentare cu care se hranesc bacteriile), potrivit Sanatate.bzi. Mugurii de brad sunt un adevarat izvor de sanatate pentru corp, cu efecte terapeutice multiple. 1. Tuse si bronsita cronica. Se iau zilnic 6-10 lingurite de sirop de brad preparat la rece in miere. Acest preparat are efecte dezinfectante, calmante si ajuta la regenerarea tesuturilor lezate de infectii. 2. Lipsa poftei de mancare. Inainte de fiecare masa se bea o jumatate de pahar de sirop de brad cu miere, diluat cu apa. Luat cu 10-15 minute inainte de masa, acest remediu are efecte excelente de stimulare a digestiei. 3. Migrena. Se consuma 4-5 muguri de brad proaspeti, mestecandu-i indelung. Se face concomitent un masaj usor pe tample si pe frunte, cu tinctura de muguri de brad, scrie Click. Pofta de zahar este extrem de frecventa, in special in randul femeilor. De fapt, pana la 97% dintre femei si 68% dintre barbati raporteaza ca sufera de un fel de pofta de mancare, inclusiv pofta pentru zahar. Atunci cand majoritatea oamenilor simt o pofta de zahar, ajung sa consume alimente bogate in grasimi, cu continut ridicat de zahar, cum ar fi ciocolata. Fructele sunt un dulce natural, dar contin, de asemenea, o multime de fibre benefice din plante, permitandu-va sa va mentineti sanatosi. Fructele de padure sunt o alegere nutritiva excelenta pentru stoparea poftei de zahar. Au gustul dulce, dar continutul ridicat de fibre inseamna ca sunt de fapt destul de scazute in cantitatea de zahar. In plus, fructele de padure sunt bogate in vitamine si au puternice proprietati antioxidante si antiinflamatoare, potrivit Sfatul Medicului.