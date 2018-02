Utile: Beneficiile frunzelor de maslin; Cum iti poti da seama daca ai carenta de vitamina B12; Semnele care va ajuta sa deosebiti gripa de raceala

Previn racelile de sezon.In raceala si gripa, ceaiul de musetel provoaca transpiratie, ceea ce duce la scaderea febrei. In combinatie cu lamaie si miere, ceaiul calmeaza senzatia de usturime in gat. Infuzia se prepara din 2 lingurite planta uscata la 200 ml apa clocotita. Se beau 2-3 cani pe zi. Te scapa de cistite. Musetelul actioneaza ca antiseptic si diuretic. Astfel, durerile din zona abdomenului cauzate de infectia urinara dispar daca bei 3 cani de ceai de musetel pe zi. Tin in frau durerile menstruale. Pentru ameliorarea durerilor provocate de menstruatie, se recomanda un ceai din 40 g musetel, 30 g frunze de menta si 30 g radacina de valeriana, informeaza Click Multi considera varza un fel de "mancare a saracului", ceva ce gospodinele fac cand nu mai au idei si nici portofelul foarte plin. Insa pe cat e de ieftina varza, pe atat e de sanatoasa! Beneficiile ei incep de la oase si se termina la inima. Varza si legumele inrudite cu ea au proprietati anticancer gratie fitochimicalelor continue. Varza previne mai ales cancerul mamar. Varza, mai ales cea rosie (care contine pigmentii numiti antocianine, puternici antioxidanti), are efecte antiiinflamatoare. Varza, indiferent de tipul ei, protejeaza de bolile cardiovasculare si scade nivelul zaharului din sanfe, noteaza Libertatea pentru femei. Scad tensiunea arteriala. Un studiu efectuat in 2011 a aratat ca 500 ml de extract din frunzele de maslin luat de doua ori pe saptamana, timp de 14 zile, a redus semnificativ valorile sistolice si diastolice ale tensiunii arteriale. Mentin sanatatea inimii. Frunzele au fost folosite din vremuri stravechi sub forma unui tonic pentru a mentine sanatatea sistemului cardiovascular. Iar studiile efectuate vin sa probeze leacurile stramosilor nostri. Oamenii de stiinta australieni au ajuns la concluzia ca extractul din frunze de maslin aplicat unui pacient poate reduce inflamatia care provoaca bolile inimii, relateaza Click pentru femei. Abia iti poti tine ochii deschisi la pranz, desi dormi 8 ore pe noapte? Oboseala accentuata este primul semn al deficientei de vitamina B12, pentru ca organismul se bazeaza pe vitamina B12 pentru a produce eritrocite (globule rosii), care transporta oxigen catre toate organele tale. Si fara suficient oxigen in celule, te simti obosit indiferent cate ore reusesti sa dormi. Si pentru ca oboseala este un simptom pentru mai multe afectiuni, nu poti sa fii sigura ca lipsa de vitamina B12 este cauza, asa ca medicul va incerca sa descopere daca ai si alte simptome asociate si iti va recomanda si un test de sange pentru a verifica eventualele carente, conform descopera.ro. Complicatiile gripei sunt serioase si includ pneumonia bacteriana si agravarea unor boli pre-existente, gen insuficienta cardiaca si diabet. "Nici raceala si nici gripa nu se trateaza cu antibiotice pentru ca sunt boli virale. Gripa poate sa duca insa la complicatii, la suprainfectii bacteriene si atunci se intervine cu antibiotice, dar numai la recomandarea medicului", ne-a explicat dr. Rodica Tanasescu, medic de familie. Specialistul explica mai exact care sunt diferentele intre cele doua afectiuni respiratorii si in ce cazuri este bine sa se apeleze la medic. Gripe: febra e mare, apar dureri musculare. Gripa debuteaza brusc, cu febra mare, posibil sa treaca de 39 de grade Celsius. Durerile de cap sunt puternice, severe, insotite de ameteala mai ales atunci cand bolnavul incearca sa se dea jos din pat, arata doctorulzilei.ro