Utile: Cum sa ne alimentam corect in post; 7 moduri de a scapa definitiv de carii; Cum sa iti protejezi coloana vertebrala daca stai mult la birou

Intoleranta la carne poate fi cauzata de lipsa de fibre in dieta. Fibrele ajuta la digestia alimentelor si la eliminarea acestora. Pentru o digestie optima, fiecare masa ar trebui sa contina o portie consistenta de legume proaspete, bogate in fibre. Intoleranta alimentara apare atunci cand sistemul digestiv nu reuseste sa produca enzimele necesare pentru a descompune proteinele, zaharurile sau carbohidratii. Nu exista niciun tratament pentru intoleranta la un anumit aliment, in afara de eliminarea acestuia din dieta! In ciuda faptului ca, pentru cei mai multi oameni, carnea este un aliment fara de care nu pot concepe o masa, aceasta este plina de substante nocive, toxine, grasimi saturate si compusi care ingreuneaza digestia, potrivit Diva Hair. . Cu toate ca postul alimentar are un aport sanatos asupra corpului trebuie sa tii cont de faptul ca desi ai renuntat la produsele lactate si la carne, trebuie totusi sa ai grija la cantitatea consumata. Postul are atat puncte forte cat si slabe si asta deoarece, daca imediat dupa post revii brusc la alimentele nesanatoase, consecintele pot fi dramatice atat asupra corpului tau cat si asupra sanatatii tale. Renuntand la alimentele de origine animala ii vei permite organismului sa elimine mai usor toxinele acumulate si sa functioneze mai bine. Consumand produse vegetale precum legume din plin vei observa ca in scurt timp se va vedea inclusiv pe cantar diferenta, informeaza Click! sanatate. . Fara indoiala, primavara si vara este mult mai usor sa faci alegeri alimentare mai sanatoase, datorita abundentei fructelor si legumelor de sezon. Odata cu venirea iernii, insa, sa mananci sanatos si sa slabesti devine o misiune aproape imposibila. Iarna este sezonul pentru binecunoscuta comfort food, care te face sa mai uiti ca afara sunt multe grade sub zero si ca trebuie sa ajungi zilnic la birou. In loc sa treci toate alimentele preferate pe lista neagra, permite-ti perioade in care poti sa te abati de la strictetea unei diete. Intre frig, gheata si zapada si zilele foarte scurte motivatia de a face miscare e cu totul pierduta. Este suficient sa te mobilizezi pentru 10 minute dimineata si 10 seara si te vei simti mult mai bine, potrivit CSID. Cu igiena orala corespunzatoare putem nu doar sa evitam cariile, dar chiar sa le vindecam. 1. Periajul dintilor de doua ori pe zi e recomandat, in unele cazuri de trei ori. Dar nu mai mult. A-ti peria dintii dupa fiecare masa sau gustare poate avea un efect advers, in sensul ca poate contribui la aparitia cariilor. 2. In loc sa te speli pe dinti dupa fiecare masa, clateste-ti gura cu apa simpla. 3. Guma fara zahar previne aparitia cariilor si mentine un ph neutru, distruge bacteriile, care duc la aparitia cariilor, si ajuta la producerea de saliva, care omoara bacteriile. 4. Folosirea atei dentare previne aparitia placii bacteriene, previne caderea dintilor, aparitia cariilor si imbunatateste respiratia, scrie Click! pentru femei. Toata lumea stie ca munca la birou dauneaza coloanei vertebrale, duce la obezitate si alte boli grave. Un studiu a demonstrat faptul ca cei care reduc numarul de ore in care stau asezati la birou cu 3 ore au sanse mult mai mari sa castige 2 ani din viata! Chiar si daca stai la un birou in, picioare exista sanse foarte mari sa faci una din aceste boli: arteroscleroza, varice, probleme cu coloana. Solutia data de experti este sa combini cele doua tipuri de birouri. Cand stai pe scaun, ridica-te la fiecare 15-20 de minute, sa schimbi pozitia, sa faci o plimbare si sa iti pui sangele in miscare. Daca stai la un birou fara scaun, muta-ti greutatea de pe un picior pe altul, schimba centrul de greutate, noteaza Doctorul zilei.