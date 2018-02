Utile: Leguma care iti curata ficatul si te mentine sanatos; Scapa de durere fara pastile; Alimente care te scapa de constipatie

Telina stimuleaza regenerarea ficatului. Potrivit studiilor clinice efectuate pe calitatile acestei legume s-a ajuns la concluzia ca aceasta are capacitatea de a reduce colesterolul negativ din sange, cu pana la 20%. In plus, in frunzele sale se regasesc substante cunoscute sub denumirea de ftalide care contribuie la relaxarea musculaturii arterelor, astfel ca un consum regulat de telina contribuie la mentinerea tensiunii arteriale in parametri optimi. Si calitatile sale nu se opresc aici, telina avand efect si asupra hormonilor, protejandu-i de factorii de stres, relateaza Click Florile de hibiscus sunt sanatate curata in cana cu ceai. Ceaiul de hibiscus este cunoscut pentru gustul sau acrisor, dar iata de ce este bine sa-l bei in fiecare zi. Ceaiul de hibiscus este bogat in antioxidanti si contine vitaminele A si C. De aceea, vitaminele din complexul B, cupru, zinc, fier si acizi grasi Omega 3. In plus, un avantaj este ca nu contine cofeina sau teina si are putine calorii. Iatain video de mai jos de ce este bine sa-l consumi zilnic, noteaza Libertatea pentru femei. Respiratia profunda. Aceasta este esentiala pentru toate tehnicile, motiv pentru care ea va trebui invatata in primul rand. Inspira profund si mentine timp de cateva secunde, dupa care expira lent. Pentru a spori procesul de concentrare, poti folosi un cuvant sau o expresie (mantra) care sa te ajute. De exemplu, atunci cand inspiri, poti inspira "pace" si atunci cand expiri, poti expira "tensiune". Exista de asemenea, o varietate de aplicatii pentru smartphone-uri si tablete care utilizeaza sunete si imagini care te vor ajuta la mentinerea ritmului de respiratie, scrie CSID Apa. Hidratarea e o chestie buna nu numai pentru intestinul tau, dar pentru... in fine... cam pentru tot ce tine de sanatatea organelor interioare si exterioare. Lipsa apei se traduce, printre altele, si printr-un peristaltism lent. Colonul absoarbe foarte multa apa, asa ca trebuie sa te asiguri ca ai mereu in corp o cantitate optima de apa. Iaurtul. Iaurtul si alte alimente probiotice sunt foarte bune pentru digestia ta. Indiferent ca ai diaree sau esti constipata, iaurtul grecesc te ajuta oricum. Milioanele de bacterii din intestin nu sunt toate bune, conform Click pentru femei. Urinari dese si sete excesiva. Urinarile dese si abundente, mai ales in timpul noptii, ar putea ascunde un diabet de tip II. Cand exista exces de glucoza in sange, rinichii isi intensifica activitatea pentru a scapa de ea. "Cand glucoza trece in urina, inseamna ca diabetul este mai evoluat (o glicemie de 180). Setea excesiva apare ca urmare a faptului ca organismul trebuie sa refaca lichidele pierdute", explica medicul nutritionist Eduard Adamescu, citat de doctorulzilei.ro.