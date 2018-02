Utile: Cum sa-ti desfunzi nasul in 20 de secunde; Remedii pentru problemele digestive; Apa tine foamea in loc. Recomandari pentru consumul de lichide

Mucusul din caile nazale nu trebuie eliminat complet, pentru ca este foarte util. Poti sadesfunzi nasul fara a afecta membranele mucoase, pentru a putea respira usor in timp ce corpul se vindeca. Exista cateva metode rapide de a desfunda nasul: 1. Prin aplicarea presiunii asupra anumitor puncte de pe corp - in cazul acesta, de pe cap - poti muta fluidul care se acumuleaza si provoaca respectiva inflamatie. Unul dintre cele mai bune puncte de aplicat presiune in cazul sinusurilor se afla chiar in gura. Pentru a scapa rapid de nasul infundat, preseaza limba de cerul gurii cat poti de tare, in timp ce apesi cu degetul intre sprancene. 2. Presiunea de-a lungul sprancenelor.Nu trebuie decat sa masezi de-a lungul sprancenelor, prinzandu-le intre degetul mare si degetul aratator, detaliaza Diva Hair. In primu rand trebuie sa iti incepi ziua cu un pahar de apa calda imediat cum te-ai trezit si te-ai spalat pe dinti si ai eliminat reziduurile de pe suprafata limbii cu ajutorul unei spatule de lemn. Dupa o ora este recomandat sa consumi o banana pe care sa o mesteci bine. In cazul in care nu te-ai saturat asteapta 30 de minute si daca totusi mai simti senzatia de foame mai poti manca una. Avand in vedere ca banana contine si fibre si potasiu te va ajuta sa ai un tranzit bun, sa diminuezi stratul de celulita si sa iti imbunatateasca metabolismul sa arda mai multe calorii. Vei avea rapid senzatia de satietate si iti va reduce in timp pofta de mancare, regland nivelul de zahar din sange, detaliaza Click! sanatate. Doi litri de apa pe zi asigura buna functionare a organelor, fiind benefica pentru intregul corp. Desi nu este un aliment, apa este complementara acestuia. Cel mai simplu truc prin care putem pacali foamea este sa bem apa in timpul mesei. Oricat de bizar ar parea, un pahar de apa plata baut in timpul mesei favorizeaza aparitia senzatiei de satietate, dau asigurari medicii nutritionisti. Pentru ca un pahar de aproximativ 200 de mililitri de suc de rosii contine 44 de kilocalorii, unul de portocale, 80 de kilocalorii, in timp ce unul de mere, 100 de kilocalorii. Prin urmare, lichidele pe care le consumam pot fi o sursa ascunsa de calorii care nu trebuie sa insoteasca farfuria hipocalorica, scrie Adevarul. Principalele cauze ale neplacerilor digestive sunt: supraalimentarea, mancatul rapid, consumul excesiv de alimente grase, cafeaua si alcoolul, stresul. Substantele nutritive care previn majoritatea problemelor digestive sunt fibrele (solubile si insolubile), care nu trebuie sa lipseasca din dieta zilnica. Prunele sunt remediul perfect pentru constipatie, deoarece sunt sursa importanta de fibre si sorbitol. Sorbitolul este un zahar natural care creste nivelul de apa din intestine. Papaia contine papaina, enzime care ajuta organismul sa descompuna proteinele. O papaia media ofera mai mult de 20% din necesarul zilnic de fibre. Ele imbunatatesc procesul de digestie si previn diferitele tulburari, potrivit Click! pentru femei. . Curcuma poate avea numeroase beneficii pentru organism. In primul rand imbunatateste memoria si starea de spirit la persoanele de varsta a treia. Cercetariile anterioare au demonstrat efectele antioxidante si antiinflamatoare ale curcuminei, care se gaseste in turmeric. De asemenea, s-a luat in calcul si faptul ca in India, unde se consuma curcuma in cantitati mari, incidenta bolii Alzheimer este foarte mica, iar performantele cognitive sunt foarte bune. Curcuma poate fi folosita drept condiment pentru preparate din carne, in smoothieuri, preparate vegetale, noteaza CSID.