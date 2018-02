Utile: Legume bune in dieta; De ce e bine sa consumi zilnic ulei de peste; Cinci simptome ca ai sistemul imunitar slabit

Sunt foarte sarace in calorii, iar aportul de minerale si nutrienti e, indiscutabil, cel mai bun. Iata care sunt legumele pe care le poti manca in orice cantitate, fara sa-ti fie teama ca te ingrasi: Broccoli. E foarte bun pentru sanatatea vederii, te ajuta sa pierzi in greutate si scade riscul de boli grave. Scade tensiunea arteriala si reduce inflamatia. Kale. Bogat in fibre, grasime 0, te ajuta sa slabesti si are un continut important de vitamina K. Are puternice efecte antiinflamatorii si antioxidante, astfel ca scade riscul de boala coronariana, informeaza Click. Uleiul de peste a devenit o terapie traditionala, benefica in special pentru copii, dar si pentru adulti si varstnici. Nenumarate studii recente vin sa confirme aceasta traditie. Iata ce beneficii uimitoare are consumul zilnic de ulei de peste. Majoritatea beneficiilor pentru sanatate ale uleiului de peste pot fi atribuite prezentei acizilor grasi omega-3 esentiali, cum ar fi acidul docosahexaenoic (DHA) si acidul eicosapentaenoic (EPA), precizeaza Libertatea pentru femei. 1. Oboseala. Este adevarat ca oboseala poate avea nenumarate cauze. Insa atunci cand nu are o cauza evidenta, de exemplu, dimineata dupa ce te-ai trezit sau cand orice activitate te face sa te simti extenuat. 2. Infectii frecvente. Infectiile urinare, problemele cu stomacul, gingiile inflamate si rosii sunt semne ca sistemul tau imnitar nu poate face fata agentilor externi, relateaza doctorulzilei.ro Calmeaza durerile de stomac. Ceaiul de musetel calmeaza spasmele muschilor stomacului provocate de gastrite si colite. De asemenea, este eficient in cazul diareii si, in general, in mai toate afectiunile stomacului si intestinelor, de cele mai multe ori in asociatie cu frunzele de menta. Infuzia se prepara dintr-o lingura de musetel la o cana cu apa clocotita. Se acopera vasul 10 minute, apoi se strecoara. Ceaiul se bea neindulcit. Daca este vorba de o intoxicatie, nu se mai consuma altceva in ziua respectiva, potrivit Click pentru femei. Profesorii Kay-Tee Khaw si Nita Forouhi au recrutat 94 de voluntari, cu varsta cuprinsa intre 50 si 75 de ani, care nu prezentau boli de inima sau diabet. Participantii au fost impartiti in trei grupuri, iar fiecare parte a fost rugata sa consume in fiecare zi, timp de patru saptamani, 50 de grame (aproximativ trei linguri) de ulei de cocos, ulei de masline extravirgin sau unt. Specialistii au vrut sa afle in acest mod cum afecteaza aceste grasimi nivelul de colesterol al voluntarilor. Rezultatele au fost surprinzatoare, scrie CSID.