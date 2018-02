Utile: Ai chef de ciocolata si cola tot timpul? Ce nevoi ale organismului ascund aceste pofte; 5 masti care iti refac tenul pe timp de iarna;  9 motive pentru a manca rodii cat mai des

rigul si vantul ne pun la grea incercare tenul, in aceasta perioada. Pielea se inroseste, se usuca, se crapa si are nevoie de o ingrijire mult mai atenta. Din fericire, tratamentul nu e costisitor. Mastile cu ingrediente din camara sunt remedii naturiste care fac minuni. 1. Pentru hidratare. Se ia un avocado bine copt si doua linguri de miere. Aceste doua produse sunt foarte hidratante, hranesc pielea cu microuleiuri si acizi grasi, fara a lasa totusi urme grase la suprafata. Masca se lasa sa actioneze 10 minute, apoi se clateste cu apa calduta. 2. Pentru ten sensibil. O lingura de argila, o lingurita de smantana, pulpa de la un kiwi si infuzie de petale de trandafiri (cateva picaturi), toate acestea, amestecate, se lasa sa actioneze 15 minute, scrie Click. Incepe ziua cu un pahar de apa calduta. Ajuta la calmarea si activarea tractului digestiv. Astfel, vei activa digestia si eliminarea scaunului. Totodata, vei preveni arsurile stomacale. Asadar, consumul de apa calda face ca tractul digestiv sa fie curat si da posibilitatea unei alimentatii mai bune pentru copil in uter. Consumul de apa calda imbunatateste, de asemenea, fluxul de sange in organism. Apa calda functioneaza ca un vasodilatator. Astfel, imbunatateste circulatia sangvina. O mai buna circulatie asigura si o circulatie mai buna a oxigenului si a sangelui bogat in nutrienti in muschi si organe - si, de asemenea, prin cordonul ombilical catre bebelus. In plus, imbunatatirea circulatiei sangvine este benefica pentru sistemul imunitar. Ajuta la prevenirea bolilor si la vindecarea lor mai rapida, informeaza L ibertatea pentru femei. Cheful de ciocolata sau de cola, de banane sau branza este felul in care organismul ne anunta ca dieta noastra generala este inadecvata. Daca simti nevoia sa te scufunzi in borcanul cu unt de arahide este cel mai probabil pentru faptul ca esti stresat si ai nevoie de vitamina B, iar doza uzuala este insuficienta. Pofta de banane arata un minus de potasiu. Persoanele care iau diuretice sau cortizon care lipsesc corpul de potasiu au adesea chef de banane. Daca nu esti un iubitor de branza, probabil ca ai o lipsa de calciu si fosfor. Daca ai luat o gustare cu branza procesata industrial ai ingerat si aluminiu si sare chiar fara sa bagi de seama. Inainte de toate ar trebui sa consumi broccoli, o leguma bogata in calciu si fosfor si mult mai saraca in calorii decat branza, detaliaza Adevarul. In stomac, hrana intalneste sucurile gastrice acide si enzimele care sunt necesare pentru digestie, insa in unele cazuri sfincterul esofagian inferior nu se inchide la loc si permite urcarea sucurilor acide din stomac in esofag. Acest lucru cauzeaza acele arsuri ingrozitoare pe care le resimti in capul pieptului. Putem sa vorbim despre o boala de reflux gastrointestinal atunci cand arsurile la stomac intense apar de cel putin doua ori in fiecare saptamana. Cele mai frecvente simptome care anunta boala de reflux gastrointestinal sunt: arsurile stomacale, regurgitare, tuse, raguseala si tendinta permanenta de curatare a gatului. Cele mai frecvente alimente care irita esofagul sunt: citricele, sucul de rosii, prajelile, ceapa, sucurile carbogazoase, alimentele picante, mancarurile foarte grase, cafeaua, ceaiul, bauturile care au in combinatia lor cafeina, ciocolata si menta, informeaza Doctorul Zilei.

. Rodia este unul dintre cele mai puternice fructe antioxidante, in compozita ei gasindu-se de trei ori mai multi antioxidanti, precum polifenoli, tanini si antocianini, decat in vinul rosu sau in ceaiul verde. Antioxidantii continuti de rodie impiedica aparitia procesului de imbatranire prematura, fiind recomandati in patologii neurodegenerative, precum boala Alzheimer. Este o sursa importanta de vitamine, A, B5, C, E, K, acid folic, dar si minerale, calciu, potasiu, magneziu, fier. Are proprietati hipocolesterolemiante, putand lua parte la reducerea riscurilor dezvoltarii patologiilor cardiace, scrie CSID.