Utile: Hameiul poate imbunatati calitatea somnului. Cum se explica efectul sedativ; 10 alimente care ne pot ingrasa in Post; Ceaiul de menta si 9 beneficii uimitoare pe care le are acest ceai 

Digestia, intolerantele alimentare, balonarea cronica sau dieta sunt cativa din factorii care determina aparitiai balonarii. Cel mai intalnit factor este cel din urma, asadar iata ce ar trebui sa excluzi din meniul tau, cel putin pentru o perioada. 1. Lactatele Nu toata lumea este alergica la produsele lactate, insa multe persoane au sensibilitate la lactoza sau la caseina (o proteina care se gaseste in lactate), care determina umflarea stomacului. 2. Glutenul La fel ca si in cazul lactatelor, nu toata lumea are alergie la gluten, insa poti avea, in schimb, o sensibilitate, scrie Click! pentru femei. Desi circula zvonuri care sustin ca lamaia slabeste inima, singurele efecte negative pe care le poate avea acest fruct asupra organismului sunt de natura gastrointestinala. Persoanele care sufera de reflux gastrointestinal pot prezenta o inrautatire a simptomelor atunci cand consuma lamaie in exces. Beneficiile sale sunt numeroase. Vitamina C este un antioxidant foarte puternic, care neutralizeaza radicalii liberi inainte de a distruge tesuturile. In plus, un consum regulat de vitamina C este asociat cu un risc mai scazut de boli cardiovasculare, potrivit Diva Hair. In combinatie cu cerealele din bere, bogate in vitaminele B, hameiul contribuie la o instalare mai rapida a starii de somnolenta pren relaxarea vaselor de sange, ceea ce induce somnul. In cazul berii fara alcool, principalul mecanism de actiune al hameiului este acela de a creste activitatea neurotransmitatorului acid gama-aminobutiruc - GABA. Cand creste nivelul de GABA din creier, scade activitatea sa neurala. Beneficiile pentru organism ale berii, aportul de vitamine, fibre si polifenoli pot aparea doar atunci cand este consumata cu moderatie. Un consum moderat de bere inseamna 330 mililitri/zi in cazul femeilor si 660 mililitri/zi in cazul barbatilor, cu o concentratie alcoolica de maximum 5%, detaliaza Adevarul. Ceaiul de menta este un mod delicios si revigorant de a va stimula sanatatea generala intr-o serie de moduri. Are capacitatea de a imbunatati digestia, de a reduce durerea si de a elimina inflamatia. Ceaiul de menta relaxeaza corpul si mintea, elimina respiratia urata, ajuta la scaderea in greutate si stimuleaza sistemul imunitar. Impactul sau asupra sistemului digestiv este considerabil, iar elementul de baza al mentolului din acest ceai este probabil cea mai valoroasa parte a structurii sale organice, potrivit L ibertatea pentru femei. . In primul rand, e bine sa evitam alimentele prajite, deoarece prin prajire incarcatura calorica este crescuta, se pierd o mare parte dintre nutrienti, iar vitaminele se degradeaza. Recomand ca acestea sa fie fierte, pregatite la abur sau la cuptor. E indicat sa renuntam la margarina, deaorece este o sursa importanta de acizi grasi trans, novice pentru organism. Pateurile vegetale au un continut ridicat de E-uri si produse sintetice, deoarece au rolul de a imita gustul, mirosul si culoarea alimentelor din proteina animala. Totodata, sunt bogate din punct de vedere caloric, iar consumate excesiv duc la cresterea in greutate, informeaza CSID.