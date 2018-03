Utile: Cum consumi ghindele si ce proprietati au pentru organism; Aceste simptome anunta problemele incipiente ale fierei; Cum recunosti un accident vascular cerebral

In timp ce fiecare specie de ghinda este putin diferita in ceea ce priveste profilul nutritional, majoritatea au o compozitie bogata in carbohidrati, grasimi si apa. Cand vine vorba de continutul de grasime, marea majoritate este sub forma de grasimi mononesaturate, impreuna cu unele grasimi polinesaturate si cea mai mica cantitate de grasimi saturate. Exista, de asemenea, minerale gasite in ghinde, precum potasiu, fier, calciu si magneziu, in plus fata de vitaminele B si proteine. Ghindele sunt bogate in antioxidanti, au efect mineralizant, antianemic. Cafeaua din ghinda este buna cand ai episoade diareice, potrivit Libertatea pentru femei. Desi este un organ mic, in forma de para si aparent banal, fierea (bila) imparte spatiul din cavitatea abdominala cu ficatul si pancreasul, avand ca sarcina depozitarea bilei si eliberarea ei treptata in organism pentru a facilita procesul de digerare a grasimilor. Organismul uman este extrem de complex si de greu de descifrat uneori. Astfel ca un organ atat de mic cum este fierea, atunci cand activitatea sa este data peste cap poate perturba intregul organism. Aceste modificari ce apar la nivelul ei se petrece de cele mai multe ori prin formarea de pietre biliare, iar o alimentatie bogata in grasimi, consumul exagerat de alcool contribuie din plin la perturbarea activitatii sale, scrie Click. Suspiciunea de diagnostic este inca de la prezentarea pacientului la medicul neurolog, prin semnele clinic sugestive. Un apartinator nepregatit poate sa recunoasca semnele de accident vascular cerebral: asimetrie la nivelul fetei, tulburari de vorbire, scaderea fortei musculare pe o parte a corpului, tulburari de echilibru, tulburari de vedere, toate simptomele brusc instalate. Este foarte important ca simptomele sa fie recunoscute repede, deoarece exista o fereastra terapeutica pentru accidentul vascular cerebral ischemic, de 3 pana la max 4.5h in care se poate administra un tratament ce dizolva cheagul de sange ce obstructioneaza vasul sangvin, relateaza doctorulzilei.ro. Soia este o alternativa sanatoasa si delicioasa pentru carne si branzeturi, ambele posesoare de cantitati mari de grasimi saturate. Si cum unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poti face pentru a scadea nivelul de colesterol din sange este sa reduci cantitatea de grasimi saturate din dieta, soia este varianta ideala. De ce sunt grasimile saturate bune pentru inima ta? Ficatul foloseste grasimile pentru a produce colesterol, asa ca daca ajungi sa consumi prea multe astfel de alimente, creste si nivelul colesterolului LDL din sange. Grasimile saturate se gasesc, de obicei, in produsele animale precum lapte integral, smantana, unt, branza, carne de vita, porc, miel, noteaza descopera.ro. Mesteacanul, cozile de cirese, pirul tarator, feniculul, maghiranul, splinuta, papadia, socul, vulturica, ceaiul verde, mustata-pisicii.. In caz de probleme digestive de origine hepatica: aceste plante stimuleaza activitatea unui ficat lenes; stimuleaza totodata secretia de bila si favorizeaza evacuarea acesteia. Pentru realizarea unei cure de detoxifiere. Benefic daca urmati un tratament cu mai multe medicamente ( mai ales tratamente dificile si indelungate) daca urmati o chimioterapie, daca sunteti adept al alimentatiei nesanatoase si al bauturilor alcoolizate si inaintea unei cure de slabire, precizeaza CSID.