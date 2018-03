Utile: De ce generația tânără chelește devreme? Care sunt cauzele; De ce sa nu incalzesti masina cand este frig afara; Descoperire esentiala realizata de savanti in ceea ce priveste dezvoltarea cancerului

Specialistii trag un semnal de alarma si ne avertizeaza ca incalzirea masinii in conditii de ger poate sa imprastie carburantul in motor. Acest lucru nu este deloc o veste buna, pentru ca te conduce direct intr-un service auto. Nu te intrista, insa, deoarece mecanicii ne ofera o solutie: lasa masina sa se incalzeasca singura dupa ce pornesti motorul. Dupa cateva minute, poti sa pornesti si caldura, potrivit divahair.ro Modificarile hormonale, bolile autoimune, tulburarile tiroidiene si stresul sunt printre cauzele cunoscute ale caderii parului la barbati si femei de varsta tanara. Cu toate acestea, dieta poate influenta, de asemenea, puternic sanatatea parului. Popularitatea in crestere a dietelor vegetariene si vegane ar putea contribui la pierderea parului la aceasta generatie. Cercetarile efectuate anul trecut de catre dr. Emily L. Guo, medic rezident la Colegiul de Medicina Baylor din Texas, au indicat ca un consum redus de proteine, deficientele in zinc, vitamina D si alti nutrienti pot afecta negativ cresterea parului, potrivit Libertatea pentru femei. O zi pe masa dieteticianului Leanne Ward incearca sa manance o data la 3-4 ore, pentru ca este o persoana foarte activa si are mereu senzatia de foame. MIC DEJUN: Oua la tigaie, puse peste o felie de paine sau musli de casa si iaurt grecesc. GUSTARE: Un fruct si 100 de grame de seminte, alaturi de un cappucino (cu lapte de soia), sau branza slaba si morcovi fierti. PRANZ: Salata cu tofu la gratar, branza si cartofi la cuptor sau ton cu salata si branza, scrie doctorulzilei.ro Un studiu recent al cercetatorilor de la Washington University School of Medicine din St. Louis a demonstrat ca atunci cand tesutul raspunde la anumite tipuri de afectiuni, celulele mature par sa intinereasca si sa inceapa sa se divida rapid, creand scenarii care pot duce la aparitia cancerului. Celulele mai batrane pot fi periculoase pentru ca pot reveni la comportamentul de celula stem, avand potentialul de mutatii genetice cauzatoare de cancer pe care l-au adunat pe durata vietii lor, scrie Futurity, potrivit descopera.ro Prazul contine: apa 87-90%, hidrati de carbon, proteine, glucide, lipide, glucoza, fructoza, zaharoza, grasimi, substante minerale (potasiu, calciu, fosfor, clor, magneziu, sodiu etc.), ulei volatil, saponine si vitamine (A, B, C, E, K, PP, B6 etc). In mare, leguma are rol antiseptic, bacteriostatic, stimuleaza sistemul imunitar pe care-l si hraneste, scade riscul cancerului de colon, a celui de prostata, de san, reduce riscul aparitiei cancerului ovarian, scrie doctorulzilei.ro