Utile: Numeroasele beneficii ale fasolei rosii; Sucurile de fructe nu sunt recomandate pe stomacul gol; Cum previi sau tratezi durerea de spate cauzata de statul prea mult la birou

Previne si tine sub control diabetul. Studiile recente arata ca fasolea rosie este foarte buna pentru mentinerea sub control a nivelului de zahar din sange. In plus, indicele scazut pe care-l are fasolea rosie previne riscul de diabet. Asadar, include fasolea rosie in alimentatie macar o data de saptamana. Reduce nivelul de colesterol rau. Boabele de fasole pot contribui, de asemenea, la reducerea colesterolului. Un studiu recent a aratat ca prin consumul de fasole rosie cel putin o data pe luna poate reduce nivelul colesterolului LDL, scrie Click Consumul sucurilor de fructe pe stomacul gol afecteaza microflora intestinului, au constatat oamenii de stiinta de la Universitatea Princeton, in urma realizarii unui studiu, ale carui rezultate au fost publicate in revista "Cell Metabolism". Soarecii de laborator au primit sucuri din fructe pe stomacul gol. S-a dovedit ca, atunci cand sunt goale, intestinele nu reusesc sa separe fructoza si aceasta ajunge direct in colon, afectand grav microorganismele, potrivit Rador. Acest lucru se intampla atat in cazul sucurilor ambalate, cat si in cel al sucurilor proaspat stoarse, noteaza descopera.ro Cand petreci cea mai mare parte a timpului asezata la birou, este important sa ai o pozitie corecta. Te va ajuta mult in reducerea presiunii pe zona umarului si a gatului, prevenind astfel durerea de spate. Pentru a mentine pozitia corecta de sedere: Picioarele ar trebui sa fie plantate ferm si plat pe podea sau pe un scaunel. Coapsele trebuie sa fie paralele cu solul. Partea inferioara a coloanei ar trebui sa aiba un sprijin bun. Coatele ar trebui sa fie sprijinite si apropiate de corp. Incheieturile si mainile trebuie sa fie in linie cu antebratele. Umerii trebuie sa fie relaxati, potrivit Libertatea pentru femei. Iti poate afecta ficatul. Un studiu indian a scos la lumina faptul ca, atunci cand e consumat in cantitati mari, poate sa-ti compromita ficatul din cauza continutului ridicat de alicina. Poti sa ai diaree daca mananci usturoi pe stomacul gol. Daca ai probleme cu stomacul n-ar trebui sa mananci deloc usturoi. Acesta nu doar ca irita mucoasa din cauza compusilor sulfurati, dar continutul de fructanti produce gaze. De asemenea, n-ar trebui sa mananci usturoi nici daca ai ameteli dese sau vomiti usor. Potrivit unui studiu al Harvard Medical School, usturoiul poate sa produca reflux gastroesofagian. Daca totusi iti place foarte mult si nu vrei sa renunti la usturoi, incearca sa-l consumi mai degraba usor gatit, arata Click pentru femei. Sindromul Dravet este o forma foarte grava de epilepsie, care afecteaza unul din 20.000 de copii. Convulsiile apar in primul an de viata si sunt foarte greu de controlat chiar si cu medicatie. Mai mult, boala este insotita de multe ori si de alte probleme cum ar fi cele de comportament si intarzieri de dezvoltare, dificultati de invatare si adaptare sociala, probleme de nutritie, miscare si echilibru, fiind posibile si tulburari cardiace si modificari ortopedice. Pentru ca pacientii cu Dravet sa poata primi ingrijirile complexe de care au nevoie, specialistii Centrului de Referinta de Boli Rare de Neurologie Pediatrica, de la Spitalul Alexandru Obregia au decis sa puna bazele Clinicii Dravet, conform doctorulzilei.ro