Utile: Cum previi imbolnavirea cand lucrezi mult; 10 mituri despre sarcina; Ce spune mancarea preferata despre personalitatea ta

Stresul, alimentatia nesanatoasa, oboseala, statul indelung pe scaun, toate aceste pot duce la imbolnavire. Este greu sa reusesti sa te mentii sanatoasa si in forma atunci cand muncesti foarte mult, dar exista cateva modalitati prin care o poti face. Cum, aflam din Click sa zboare cu avionul, sa se vaccineze si sa bea cafea? 10 mituri despre sarcina. Descopera ce convingeri perpetuate multa vreme, fara a avea fundament stiintific, au fost demontate, in sfarsit, de oamenii de stiinta. Daca astepti un copil sau vrei sa ramai insarcinata in viitorul apropiat, citeste cu atentie si consulta apoi si ghidul medical al gravidelor, in Libertatea Alimente cu gust dulce si acru. Dulciurile, in general, sunt adesea folosite ca alimente de confort, iar de alimentele acre ne e pofta cand suntem nelinistiti, anxiosi. Produse care te atrag nu neaparat prin gust, ci prin ambalaj. Cumperi alimente aleatorii la magazin, chiar daca nu stii ce sunt, doar pentru ca arata amuzant? Esti o persoana carea-i place sa-si asume riscuri si care iubeste aventura. Continuarea pe Realitatea.net atunci cand racesc. Iata ce se intampla in creierul lor. Se spune ca barbatii sunt sexul tare, insa cand vine vorba de rezistenta la simptomele gripei sau racelii barbatii sunt vulnerabili ca niste copilasi. Conform oamenilor de stiinta, toata vina o poarta creierul lor care este dotat cu mai multi senzori de temperatura, decat cel al femeilor, potrivit Doctorulzilei , daca vrei sa slabesti. Ce trebuie sa faci inainte de culcare ca sa slabesti. Cinci trucuri simple asigura rezultate uimitoare, daca le pui in practica si te tii de ele vreme de cateva saptamani. E minunat daca le combini cu o dieta, dar, daca nu trebuie sa scapi de un numar foarte mare de kilograme, pot functiona si in lipsa acesteia, scrie Libertatea