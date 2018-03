Utile: Cinci lucruri la care sa te uiti neaparat cand citesti eticheta unui aliment; Ai racit iarna? Ai un risc crescut de a face Alzheimer; Trucuri simple ca sa scapi de grasimea de pe burta

Conform ultimelor studii, se pare ca persoanele care racesc iarna au un risc crescut de a face Alzheimer. Totusi, trebuie sa stii ca nu este vorba de orice virus, ci de H3N2, tulpina care a dus la aparitia racelii numite Aussie si care a facut multe victime in Australia, Marea Britanie si America in aceasta iarna. In urma testelor efectuate pe soareci de laborator s-a ajuns la concluzia ca tulpina H3N2 poate afecta memoria pe termen lung, dar creste si riscul de a dezvolta depresie, autism si schizofrenie, potrivit Diva Hair. Eticheta nutritionala a unui produs ne ajuta sa intelegem profilul nutritional al acestuia. Putem afla, astfel, cate calorii ne aduce produsul in cauza, ce cantitate si ce tipuri de grasimi contine, dar si cat zahar sau cata sare vom adauga dietei noastre consumand acel produs. Toate aceste detalii sunt valoroase, mai ales pentru cei care doresc sa aiba o alimentatie corecta si echilibrata, insa, fiecare dintre noi ar trebui sa invete cum sa citeasca si sa inteleaga eticheta nutritionala, scrie doctorulzilei.ro Trebuie sa stii ca nu doar alimentatia te ajuta sa scapi de grasimea de pe burta - aceasta trebuie asociata mereu cu miscarea fizica. Stimuleaza detoxificarea Odata cu sosirea primaverii, este momentul ca organismul sa fie curatat si detoxificat. Incearca limonada fara zahar, sucurile din fructe naturale sau sucurile din legume proaspete. Bea dimineata un pahar de apa cu zeama de la o jumatate de lamaie. Ca sa arzi grasimea de pe abdomen este indicat sa incluzi in alimentatia ta cat mai mult alimente cane sfatuieste Click Santate Specialistii clinicii au ajuns la concluzia in 30 la suta din situatii problemele sunt diagnosticate la femei, in alte 30 de procente la barbati, iar in 20 la suta din situatii, ambii parteneri au probleme. Ramane o cifra de 20 la suta in care diagnosticul este infertilitate de cauza necunoscuta. Stilul de viata dezechilibrat este unul dintre factorii incriminati pentru aparitia infertilitatii in cuplu. Obezitatea, stresul si alimentatia dezechilibrata scad mult sansele de a procrea, scrie descopera.ro Vitaminele A si C, complexul de vitamine B, potasiul, manganul, magneziul, fosforul, iodul, calciul, fierul si antioxidantii sunt o parte din compusii care se afla in compozitia sfeclei rosii. In stare cruda, doza zilnica recomandata de sfecla rosie este de 100-150 de grame, in combinatie cu alte radacinoase, cum ar fi morcovul, telina sau varza rosie. Este bine sa mananci sfecla rosie cruda sau coapta doar cat sa intre furculita cu usurinta in ea, scrie Click