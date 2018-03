Utile: Un test simplu de urina ar putea dezvalui cat mai ai de trait; Cinci lucruri pe care trebuie sa le faci inainte de a te culca, daca vrei sa slabesti; Inamicul ficatului gras! Curata colonul si va imbunatateste vederea

Noile cercetari arata ca un test simplu de urina poate sa masoare cat au imbatranit anticorpii din organismul unui om si cat mai avem de trait. Oamenii de stiinta au descoperit ca o anumita substanta, numita 8-oxoGsn, care arata starea celulelor si al carei numar creste in urina pe masura ce oamenii imbatranesc, poate sa ne spuna varsta reala a corpului nostru. Prin determinarea varstei interne, poti sa afli si care este riscul de a dezvolta anumite boli grave si de aparitie a mortii premature, potrivit cercetatorilor, scrie Diva Hair. E minunat daca le combini cu o dieta, dar, daca nu trebuie sa scapi de un numar foarte mare de kilograme, pot functiona si in lipsa acesteia. 1. Nu mai manca pe fond nervos! Cele mai multe kilograme le acumulam pentru ca ne refugiem in mancare seara, cand ajungem acasa obositi, stresati, nervosi, frustrati. 2. Fa stretching inainte de culcare. Acest tip de exercitii relaxeaza musculatura, asigurand un somn odihnitor si echilibrand balanta hormonala, scrie Libertatea . Vaginismul, disfunctia sexuala ce se caracterizeaza prin contractia involuntara a treimii inferioare a muschilor vaginali si a muschilor din jurul vaginului, afecteaza astazi tot mai multe femei. Din cauza spasmelor involuntare ale musculaturii vaginale, in timpul incercarilor de a avea contact sexual, apare senzatia de usturime si o durere intensa, asa ca penetrarea devine imposibila. De obicei, este cauzata de un complex de factori fizici si emotionali si este agravata de reactia fireasca a corpului care incearca sa evite durerea, potrivit descopera.ro Cercetatorii europeni au constatat ca tratamentul cu drojdia de bere remediaza numeroase carente in organism: vitaminele D si E (biotina), complexul B (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12, B15), enzimele, mineralele in forme usor asimilabile de organism (calciu, magneziu, fosfor), dar si oligoelementele vitale pentru sanatate: seleniu si crom. S-a constatat ca o doza benefica pentru un adult consta in consumul a trei lingurite de drojdie de bere, de trei ori pe zi, pe stomacul gol, potrivit Click. Sfecla rosie este una dintre cele mai sanatoase legume de pe planeta, cu beneficii incredibile la nivelul organismului uman. Un aliment care este capabil sa elimine grasimea din ficat si sa curete temeinic colonul. Mai mult, consumand sfecla, veti constata ca vederea dv. s-a imbunatatit. Specialistii de la Health Wealth Bridge au pus la punct reteta perfecta care sa aduca beneficii maxime in urma consumului acestui aliment, scrie doctorulzilei.ro. Aveti nevoie de: 1 sfecla rosie, de marime medie 4 portocale 2 morcovi.Potrivit Harvard Health, din cauza continutului mare de oxilati de calciu ce se regaseste in sfecla, consumul sau excesiv poate favoriza aparitia pietrelor la rinichi. Iar in cazul in care aceasta afectiune a fost deja depistata, cel mai probabil medicul curant te va informa sa limitezi daca nu chiar sa elimini o buna perioada de timp consumul de sfecla. Altfel va creste in organism cantitatea de oxalat de calciu mai ales in rina si vor aparea noi pietre la rinichi, potrivit Click Sanatate