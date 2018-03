Utile: Diferenta dintre migrena si durerea de cap (cefalee); Factori care cresc riscul de boli cardiovasculare; A slabit 70 de kilograme in 3 luni: ce reguli a urmat si care au fost alimentele excluse

Doua planuri alimentare - dieta vegetariana, dar care include ouale si cea mediteraneana protejeaza inima, arata un nou studiu publicat luna trecuta in jurnalul "Circulation". Cercetarea a inclus 107 persoane sanatoase, dar supraponderale, cu varste intre 18 si 75 de ani. Acestia au urmat o dieta vegetariana cu putine calorii dar incluzand produse lactate si oua, sau o dieta mediteraneana, tot cu putine calorii, timp de 3 luni, potrivit site-ului de stiri medicale webmd.com. Dieta mediteraneana a inclus pui, peste si unele sortimente de carne rosie, fructe, legume, leguminoase si cereale integrale., potrivit Adevarul. In Romania, studiile arata ca durerea de cap este cea mai frecventa forma de durere, afectand 83% dintre romani. Diferentierea durerii de cap moderate de o migrena si viceversa este insa foarte importanta, deoarece poate preveni intensificarea durerii cat si posibilitatea provocarii altor complicatii. Cel mai comun tip de cefalee este durerea de cap resimtita ca o tensiune. Declansatoarele acestui tip de cefalee includ stresul, problemele musculare si anxietatea. De asemenea, acest tip de durere este cauzat, in cele mai multe cazuri, de stlului de viata si obiceiurilor nesanatoase, potrivit Libertatea Principalii factori care cresc riscul de aparitie a bolilor cardiovasculare sunt: Ciclu inainte de varsta de 12 ani Un studiu recent a aratat ca femeile care au primul ciclu inainte de varsta de 12 ani sunt cu 10% predispuse riscul de a suferi o boala cardiovasculara, comparativ cu cele care l-au avut dupa 13 ani. Riscul se datoreaza cresterii nivelului de estrogen care provoaca cheaguri de sange si accidente vasculare cerebrale in timpul vietii. O raceala puternica Din cauza bacteriilor si virusilor periculosi care pot ajunge la inima, gripa puternica poate creste riscul de boli cardiovasculare, potrivit Click pentru femei. Alimentele "cancer pe paine" ucid incet si sigur. Pateurile vegetale si mezelurile de post. Aceste produse au in compozitia lor peste 12 E-uri! Crenvurstii vegetali, pateurile si salamul de soia, sunt pline de chimicale, menite sa suplineasca lipsa materiei prime - carnea, menite sa faca produsul sa semene cat mai mult la gust, miros si culoare cu alimentul pe care il imita. Sunt pline de otravuri, arome, stabilizatori, emulgatori, agenti de ingrosare, coloranti, alergeni si sa nu uitam si de reziduurile de pesticide, ingrasaminte, anti-daunatori si toate chimicalele cu care au fost tratate vegetalele si care se regasesc in acestea, in cantitati semnificative, potrivit doctorulzilei.ro Regulile care l-au ajutat pe barbat sa scape de 70 de kilograme in 3 luni: Eliminati sucurile si alte bauturi indulcite Doar eliminand obiceiul de a bea suc si alte lichide indulcite, puteti pierde 22 de kilograme in 3 luni. Uneori, nici macar nu ne dam seama ca bem aproximativ 2.000 de calorii pe zi. Pregatiti-va singuri micul dejun si evitati gustarile pline de calorii ascunse Pregatiti in fiecare seara o caserola cu salata sau alte alimente benefice sanatatii si evitati varianta micului dejun cumparat din fast food-uri. Inlocuiti masina cu bicicleta, potrivit Adevarul Asadar, este un mit ca barbatii consuma mai multe suplimente decat femeile. Doamnele apeleaza la suplimente cand sufera de anumite deficiente nutritive sau cand vor sa le previna. Mit: O dieta echilibrata nu are nevoie de suplimente Este adevarat ca alimentele reprezinta o sursa buna de substante nutritive, dar este aproape imposibil sa respecti zilnic doza necesara de vitamine, minerale si alte elemente nutritive. In plus, prin preparare multe alimente isi pierd din beneficiile pe care le au, potrivit Click pentru femei.