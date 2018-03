Utile: Diferenta imensa intre continutul unui ou de prepelita si al unuia de gaina; 10 mituri despre sarcina. Au sau nu gravidele voie sa zboare cu avionul, sa se vaccineze si sa bea cafea?; Ce minuni poate face catina pentru sanatate

Un ou de prepelita are de cinci ori mai mult fosfor decat un ou de gaina, de 7,5 ori mai mult fier, de sase ori mai multa vitamina B1 si de 15 ori mai multa vitamina B2. De aceea, sunt mai recomandate din punct de vedere medical decat cele de gaina. Ouale sunt folosite inca din antichitate de chinezi si egipteni. Daca in urma cu 4.000 de ani, tratau astmul bronsic si infertilitatea, in prezent, sunt folosite in terapia bolilor renale, in diete si cure de slabire, afectiuni hepatice, cardiace si gastrice, potrivit doctorulzilei.ro Au sau nu gravidele voie sa zboare cu avionul, sa se vaccineze si sa bea cafea? 1. Trebuie sa mananci pentru doi. Gresit, sustin nutritionistii, care atrag atentia ca este important sa cresti calitatea hranei pe care o consumi, nu cantitatea! 2. Este interzis sa te vaccinezi. Este adevarat ca anumite vaccinuri nu sunt recomandate gravidelor, dar sunt si vaccinuri indicate, cum ar fi cel gripal, fiindca, au explicat medicii, femeile insarcinate au imunitatea scazuta si sunt mai predispuse la a contracta acest virus, scrie Libertatea Contine aminoacizi, betacaroten, zeaxantina, licopen, flavonoide, acizi grasi Omega-3, -6 si -9, acid tanic, vitaminele B1, B2, K, C, A, E, peste 60 de antioxidanti, cel putin 20 de minerale, acid malic, uleiuri si alti compusi bioactivi. Toate astea sunt comoara pentru sanatatea ta. Cercetari recente au demonstrat ca minunata catina ajuta la stimularea activitatii fizice, la preventia fibrozei hepatice, la scaderea in greutate si la imbunatatirea activitatii sistemului circulator. In plus, mai are ceva ce nu se gaseste prea des - Omega-7 - un acid gras care face minuni pentru sanatatea pielii si circulatia sangelui. S-o luam pe rand, potrivit Click Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Colorado a monitorizat activitatea creierelor a 22 de cupluri heterosexuale cu varsta cuprinsa intre 23 si 33 de ani, in timpul in care femeile aveau anumite dureri usoare. Persoanele respective formau un cuplu de cel putin un an, informeaza Gandul. In timpul monitorizarii, specialistii au descoperit ca atunci cand cei doi indragostiti erau impreuna, undele lor cerebrale se sincronizau. Totodata, atingerea mainilor a condus la reducerea durerii in cazul femeilor, potrivit descopera.ro Nodul in gat are o explicatie destul de usoara in comparatie cu plansul. Sentimentul este rezultatul unei "batalii" dintre partile opuse ale muschilor atasati la glottis (deschiderea dintre corzile vocale). Aceasta lupta apare atunci cand esti trist sau iti tii respiratia ca sa eviti plansul. Exista doar doua sisteme nervoase autonome in organism: simpatic si parasimpatic. Cand incepi sa te simti suparat, corpul tau stimuleaza sistemul nervos simpatic prin intermediul axei HPA. Aceasta axa implica o legatura intre hipotalamus, glanda pituitara si glandele suprarenale, scrie Playtech.ro Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut publice masuratorile optime, atat in cazul femeilor, cat si al barbatilor. - 0,9 centimetri sau mai mic la barbati; 0,85 centimetri sau mai mic la femei. Atat in cazul femeilor, cat si al barbatilor, un indice de 1,0 sau mai mare creste riscul aparitiei unor boli de inima si alte afectiuni legate de excesul de greutate. Femeile sunt mai predispuse la depozitarea grasimii fata de barbati, astfel ca este esential un control la medic. Procentul crescut de grasime din corp creste riscul aparitiei bolilor cardiovasculare, potrivit Diva Hair. In cele mai multe cazuri, pancreatita acuta are 2 cauze majore: litiaza biliara (pietre la nivelul vezicii biliare) si consumul in exces de alcool. Mai ales in timpul sarbatorilor, cand preparatele grase si alcoolul fac casa "buna", sunt mai dese cazurile de spitalizare cu pancreatita acuta. La cei cu pietre la bila, consumul de alimente grase stimuleaza golirea veziculei biliare. In acest caz, are loc o blocare a unui calcul biliar in canalul comun ce evacueaza bila si secretiile pancreatice in intestin, potrivit Click