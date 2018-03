Utile: De ce e bine sa mananci linte; Scapi de halitoza in cativa pasi simplu de urmat; Ceaiul care tine sub control glicemia

Favorizeaza tranzitul intestinal. Pentru ca este bogata in fibre, normalizeaza nivelul de colesterol din sange si combate constipatia, prin usurarea tranzitului intestinal. Contine antioxidanti, vitamine si minerale. Este o sursa excelenta de antioxidanti, fibre, vitamine, minerale si acizi grasi omega 3 si omega 6. Acidul folic si magneziul ajuta la relaxarea venelor si arterelor, creste rezistenta fizica la efort si reprezinta o sursa de energie pentru organism, informeaza Click. Periaza-ti dintii corect si regulat. Din cauza faptului ca halitoza este produsa de bacterii, primul pas in combaterea ei este sa scapi de bacterii. Cum? printr-un periaj facut regulat si cu mare atentie. Nu este suficient sa dai superficial si pe fuga cu periuta pe dinti, ci trebuie sa ai rabdare sa cureti fiecare suprafata dentara si sa folosesti ata dentara pentru fiecare spatiu interdentar de fiecare data cand poti. De asemenea, este extrem de important sa iti cureti dintii seara, inainte de culcare pentru ca bacteriile sa nu stea peste noapte in cavitatea bucala, noteaza Libertatea pentru femei Ceaiul de lemongrass contine foarte putine calorii, motiv pentru care este inclus in dieta. Ceaiul contine polifenoli care ajuta la cresterea consumului de energie si la oxidarea grasimilor, contribuind astfel la scaderea in greutate. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru detoxifiere, plus ca stimuleaza metabolismul. Si din moment ce ceaiul de lemongrass este un diuretic natural, consumul lui te poate ajuta sa scapi de acele cateva kilograme pe care vrei sa le dai jos, conform Click pentru femei. Daca alegeti sa consumati lactate, pentru aportul de calciu, optiunea ideala este iaurtul, mai ales pentru persoanele care privesc laptele ca pe un inamic, avand in vedere controversele care planeaza in jurul lui si care il plaseaza in lista alimentelor cu potential alergen si chiar cancerigen. Alegeti variantele de iaurt simple, naturale, fara grasimi. Acestea au cea mai mare cantitate de calciu. In plus, persoanele care au intoleranta la lactoza il pot consuma linistite, pentru ca este mult mai usor de metabolizat. Dintre branzeturi, in functie de sortimentele care va plac, puteti opta pentru variante mai grase, care sunt insa mai putin sanatoase, dar toate contin o cantitate considerabila de calciu, scrie doctorulzilei.ro Inainte de toate, ar fi bine sa explicam putin ce inseamna "dureri normale". Un medic ginecolog sustine ca durerile ar trebui sa apara numai in prima si, eventual, in a doua zi. Acest fenomen este des intalnit la majoritatea femeilor, dar nu este obligatoriu. De cele mai multe ori, crampele sunt calmate cu antiinflamatoare care contin ibuprofen. Problema devine serioasa abia in momentul in care durerile nu dispar dupa astfel de pilule. Prin urmare, crampele care se incapataneaza sa nu dispara cu ibuprofen si dureaza cateva zile ar putea fi primul indiciu ca este vorba de ceva mai grav, precizeaza Divahair