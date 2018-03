Utile: 9 semne ca ai glicemia prea mare; Fisticul alunga bolile de inima; Cum stam in fata calculatorului, ca sa nu ne imbolnavim

. Ni se intampla uneori sa avem o pofta inexplicabila pentru ceva, dar nu ne dam seama de ce. Chiar daca organismul nostru ne da semne ca undeva sunt probleme, ignoram. Cu cat vom sti mai repede sa citim semnele, cu atat mai repede vom intelege ce se intampla cu noi. Sangele uman contine zahar, format din carbohidrati si glucoza. Pentru a pastra un nivel optim al zaharului din sange, corpul are nevoie de insulina. Insulina este hormonul care livreaza zaharul tesuturilor din organism, conform Doctorul Zilei.



Fisticul nu e doar un fruct gustos, ci are si multe beneficii pentru sanatate. Consumat crud, el te apara de numeroase boli si mentine organismul sanatos. Bogat in antioxidanti, fisticul combate inflamatiile, protejeaza vasele de sange si reduce riscul de a face boli de inima. Chiar si un consum moderat de fistic ajuta organismul sa reziste in fata afectiunilor cardiovasculare, precizeaza Click. Ridichile au un continut mic de grasimi saturate si de colesterol, sporind imunitatea organismului. De aceea sunt mai mult decat indicate in curele de primavara. Pe langa gustul satios al acestora, ridichile sunt ideale in cure de detoxifiere, alaturi de salata verde. Spalati foarte bine frunzele de salata verde si tocati-le marunt. Adaugati o legatura de ceapa verde si ridichi maruntite. Este recomandat sa acriti salata cu zeama de la o lamaie. Incercati sa nu puneti prea multa sare, deoarece aceasta retine apa in tesuturi. Pentru o dieta fara probleme consumati aceasta salata de cel putin trei ori pe zi. Ridichile va taie pofta de mancare, dar in acelasi timp va ajuta in refacerea vitalitatii organismului, scrie Doctorul Zilei. Uitam sa ne ridicam cu orele din fata calculatorului si nu tinem cont nicio clipa de ce inseamna pozitie corecta la birou, iar seara, ne plangem de dureri de spate si nu numai. Medicul Iulia Belc spune ca aceasta "patologie de calculator", care poate varia de la spondiloza, la hernie de disc, este din ce mai des intalnita la persoane tot mai tinere. Si asta, din cauza locurilor munca in care oamenii sunt nevoiti sa stea timp indelungat, uneori mai mult de opt-noua ore, in fata unui computer, relateaza Click. Pe langa gustul bun pe care-l au, ciupercile sunt apreciate pentru calitatile lor nutritive exceptionale, fiind considerate o sursa buna de proteine, recomandate in special vegetarienilor si persoanelor care tin post. Ciupercile contin beta-glucan, un tip de zahar gasit in peretele celular al fungilor, care ajuta la imbunatatirea imunitatii, de aceea este bine sa le consumi cat mai des, in special cat mai putin preparate termic, conform Click pentru femei.