Utile: Infuzia de lavanda combate balonarea; Leacuri din natura cu proprietati asemanatoare pastilelor; Cum inveti mai usor. Trucuri inedite care te ajuta sa te concentrezi

Stiai ca apa si ceaiul de lavanda hidrateaza pielea. Fa ceaiul (o cantitate generoasa de flori de lavanda) si lasa-l sa se raceasca, apoi varsa-l intr-o sticla cu pulverizator. Spala-te pe fata cu el. Dupa aceea, stropeste-te cu apa de lavanda (gasesti in magazinele naturiste). De asemenea, lavanda este un remediu natural contra pierderii parului.Daca ai probleme cu gazele intestinale si te umfli, ti-e greata, ceaiul de lavanda te poate ajuta sa elimi acest disconfort. Polifenolii din lavanda previn dezvoltarea bacteriilor din intestin si astfel nu se vor mai crea gaze, potrivit Click.ro. Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a sustine sistemul muscular si osos, dar si de a ne proteja impotriva afectiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar si pentru a scadea riscul de cancer. Medicii recomanda administrarea de suplimente de vitamina D in special in perioada octombrie -aprilie, cand soarele nu ne poate oferi doza necesara. Numita, de altfel, si vitamina soarelui, vitamina D joaca un rol esential in fixarea calciului in oase, ne ajuta sa slabim, poate tine depresia la distanta, dar chiar si diabetul, conform unor specialisti, relateaza Unica.ro. . Colesterolul marit, un efect al consumului intens de grasimi animale si saturate, poate duce la probleme cardiace majore. Trucurile din dieta va pot ajuta sa scadeti nivelul colesterolului din sange, doar prin alimentatie, fara medicamente.De exemplu, fibrele solubile, pe care le gasim in ovaz, au capacitatea de a ajuta organismul uman sa nu mai asimileze colesterol. Toate tipurile de fasole si linte sunt surse excelente de fibre solubile. Si merele sunt o excelenta sursa de fibre, in special pectina, care scad colesterolul rau.Nuci, migdale, fistic, seminte de dovleac, seminte de chia si seminte de in sunt excelente surse de grasimi mononesaturate si polinesaturate din proteine, vitamine, minerale si fibre, potrivit doctorulzilei.ro .Inainte de existenta industriei farmaceutice, oamenii obisnuiau sa se foloseasca de leacurile din natura pentru a se trata de diverse afectiuni. Chiar si in prezent, pentru cei care au sensibilitate la anumite medicamente, exista plante care ii pot ajuta sa isi imbunatateasca starea de sanatate. Oregano, bun impotriva bacteriilor Atat planta, cat si uleiul de oregano dau savoare preparatelor, avand totodata si proprietati benefice asupra sanatatii. Cidrul de mere are proprietati antiseptice Acesta se comporta destul de asemanator cu un antibiotic, alcalinizand in mod natural organismul. Tine greutatea sub control, micsoreaza nivelul colesterolului si scade riscul formarii cancerului. Are proprietati astringente, potrivit Adevarul.ro. Daca vei reusi sa-ti maresti capacitatea de concentrare vei invata mult mai usor si vei memora mai rapid. Prin 7 tehnici simple iti poti dezvolta capacitatea de concentrare. Iata cum inveti mai usor.Impune-ti o limita de timp! Citeste in sistem de transparenta! Utilizeaza o fisa de supraveghere la locul tau de munca!Foloseste menta. Spala-te pe dinti cu o pasta pe baza de menta sau mesteca guma cu menta. Iti va creste concentrarea, potrivit Libertatea.ro.