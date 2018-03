Utile: Studiu. Cel mai important simptom al autismului poate fi tratat cu un medicament; Remedii pentru durerile cauzate de pietrele la rinichi; Care sunt efectele depresiei după naștere pe termen lung

In prezent, nu exista niciun tratament pentru acest simptom primar al ASD. Insa cativa cercetatori de la Universitatea din Buffalo spun ca au gasit ceva in acest sens. O dovada ca este posibil sa se utilizeze un singur compus, ca simptomele comportamentale sa fie atenuate. Acest compus vizeaza seturile de gene implicate in boala, scrie Playtech. Daca te trezesti in toiul noptii din cauza senzatiei puternice de urinare, ca apoi sa constati ca a fost o alarma falsa, lucru deloc placut, este foarte posibil sa ai pietre la rinichi. Pe langa disconfort, apar si durerile, insa exista remedii care le pot alina. Cidrul de mere este recomandat in tratarea pietrelor la rinichi datorita acidului acetic din compozitia sa, care ajuta la dizolvarea acestora, reducand senzatia de durere din timpul urinarii, informeaza Adevarul. Studiile arata ca un copil care are un parinte depresiv va suferi si el de depresie mai tarziu. Un studiu recent publicat in JAMA Psychiatry a dezvaluit efectele pe care le poate avea depresia postnatala pe termen lung. Cercetatorii au colectat informatii de la aproximativ o mie de femei care au nascut in Anglia din aprilie 1991 pana in decembrie 1992 si apoi au subliniat factorii specifici de risc asociati cu depresia postpartum. Au fost examinate informatiile de la mamele care au avut depresie (moderata sau severa) cel putin opt luni dupa nastere, conform VICE. Cu totii avem cateva idei preconcepute despre consumul de alcool si despre efectul lui, insa uneori acestea sunt de-a dreptul eronate. Un pahar de vin alaturat unui preparat gustos, un cocktail fructat pe o plaja insorita sau cateva pahare cu prietenele cele mai bune, sunt situatii cu care nu doar ca ne-am intalnit adesea, dar pe care le si asociem unor momente placute. Alcoolul, in cantitati moderate, poate sa aiba nenumarate efecte benefice, iar in unele cazuri chiar si efecte surprinzatoare, relateaza Unica. Fiecare plan de dieta care este conceput pentru a te ajuta sa slabesti rapid trebuie sa implice, pe langa o alimentatie corespunzatoare, si o hidratare sporita. A fi in forma nu tine neaparat de numarul orelor petrecute la sala, ci in primul rand de regimul alimentar avut si de lichidele pe care le bei in timpul zilei, pentru a ajuta organismul sa se refaca si sa isi ia elementele nutritive de care are nevoie, scrie Adevarul.