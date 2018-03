Utile: Site-ul asta iti arata cele mai bune locuri in care sa faci sex in public; Cum se scot capusele. Metode rapide care te feresc de pericole; Scapa de durerile de dinti!

Un somn linistit, in urma caruia sa te trezesti dimineata odihnit si plin de energie poate fi obtinut cu ajutorul ceaiurilor din plante.Ceaiul de musetel este perfect seara, inainte de somn, dupa o zi grea si istovitoare. Pentru a combate insomnia, stresul si oboseala, bea o cana cu ceai de musetel neindulcit la o ora dupa cina. O alta planta frumos mirositoare, cu efect calmant si linistitor, este teiul. Baut seara, inainte de culcare, ceaiul de tei este relaxant, usor sedativ, influenteaza favorabil starile nervoase si produce un somn odihnitor. Planta este eficienta si pentru reducerea tensiunii arteriale, potrivit Click.ro. Mispicerados.com propune peste 12 000 de locuri in care ti-o poti trage in afara confortului casei tale.In 2009, Josean, 43 de ani, a lansat site-ul Mispicaderos ca sa ajute cuplurile spaniole sa gaseasca picaderos prin incurajarea oamenilor sa impartaseasca locurile lor preferate si sa le dea note. De atunci, a strans 12 000 de picaderos in toata Spania. Site-ul le permite utilizatorilor sa caute dupa locatie, orientare sexuala, intimitate, mijloc de transport catre zona si marimea locului. Site-ul ofera tot felul de optiuni, de la parcari izolate la toalete din mall-uri si hoteluri ieftine care organizeaza petreceri sexuale. Dupa ce ne-a cerut sa folosim un pseudonim, Josean mi-a povestit totul despre misiunea lui si despre cum prietenii au impresia ca e vreun expert sexual, potrivit Vice.com Vremea calda ne va scoate in curand la iarba verde. Aici ne paste pericolul capuselor. Dar nu orice capusa este purtatoare de boli. Pentru ca nu ai de unde sa stii dupa ce ai fost muscat, daca e una care transmite si boala Lyme, e bine sa fii prevazator si sa stii cum sa actionezi.Primul sfat este sa nu intri in panica. Ai la dispozitie 24 de ore pentru a te prezenta la medic, fiindca, da, cel mai bine ar fi sa extraga medicul insecta cu pricina din pielea ta. Daca nu ai avut rabdare si ti-ai extras singur insecta, iar apoi ai observat o inrosire a zonei de 3-4 cm, mergi la spital! Prezenta pe piele a unei pete unice de dimensiuni mari, asa numitul 'eritem in ochi de bou", constituie criteriul de diagnostic pentru boala Lyme, relateaza Libertatea.ro. Tiroida este glanda in forma de fluture, de mici dimensiuni, situata la baza gatului, care secreta doua tipuri de hormoni: T3 si T4. Acesti hormoni joaca un rol capital in metabolismul caloric si regleaza temperatura corpului si ritmul cardiac. De asemenea, hormonii tiroidieni intervin in activitatea digestiva, actioneaza asupra sistemului nervos, la nivelul aparatului genital si sunt indispensabili sanatatii pielii, parului si unghiilor.Din cauza fluctuatiilor hormonale, femeile sunt mult mai predispuse decat barbatii la tulburari tiroidiene, care pot aparea la pubertate, in perioada premenstruala, pe parcursul sarcinii si dupa varsta de 50 de ani, potrivit doctorulzilei.ro

Se spune ca durerile de dinti sunt cele mai greu de suportat. Pana la intalnirea cu medicul stomatolog, durerile pot fi ameliorate cu ajutorul unor remedii la indemana. In cazul durerilor de dinti, nu este indicata administrarea medicamentelor fara recomandarea stomatologului. O solutie calmanta pentru durerile de dinti se poate prepara dintr-o cana de apa calduta si o lingura de sare de masa. Solutia se mentine in gura timp de 30 de secunde, apoi se scuipa. Se repeta pana se calmeaza durerea. Echinacea are efect anestezic, iar substantele active din compozitia acestei plante amelioreaza durerea, amortesc dintele afectat si previn inflamarea gingiei, potrivit Adevarul.ro Cunoscut ca ingredient in bucatarie, oregano poate fi folosit si ca remediu natural pentru diverse afectiuni. Atat frunzele proaspete, cat si cele uscate contin uleiuri volatile cu proprietati tonifiante, carminative, diuretice, expectorante, antibacteriene si antioxidante. Datorita proprietatilor antioxidante si antiseptice, oregano poate fi un tratament eficient pentru raceala obisnuita. Daca simti ca ai racit sau te doare gatul, este suficient sa adaugi 3 picaturi de ulei de oregano intr-un pahar de suc proaspat de portocale. Bea acest suc o data pe zi, pana cand simptomele dispar. De asemenea, mai poti incerca ceaiul de oregano, care se gaseste la magazinele cu produse naturiste si care este indicat in tratamentul racelii si al infectiilor sinusurilor, potrivit Click.ro