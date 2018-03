Utile: Dieta japoneza rapida, eficienta daca vrei sa slabesti; 5 alimente care iti imbunatatesc imunitatea; Cum afli cat de rezistent e telefonul tau la apa si la praf

Atunci cand surplusul de kilograme iti face probleme este indicat sa faci o schimare radicala in viata ta si sa incepi sa faci miscare, sa inveti sa te hranesti corespunzator. Acesta este cel mai bun motiv pentru care dietele pe termen scurt nu sunt recomandate. Insa daca vrei sa incerci metoda japoneza de 3 zile pentru a-ti activa si accelera metabolismul, trebuie sa stii ca aceasta metoda are la baza orezul, iar acesta nu reprezinta niciun fel de pericol pentru sanatate, scrie Adevarul. Daca eviti locurile aglomerate, te speli pe maini cat poti de des, ba chiar ai fost si suficient de prevazator pentru a te vaccina antigripal, ai putea sa stai destul de linistit in asteptarea primaverii. Daca nu, tot poti face cate ceva pentru a-ti intari sistemul imunitar: mananca multe fructe si legume si bea 8-10 pahare de apa, pe zi. In plus, incearca sa introduci in dieta si urmatoarele alimente, care iti asigura un plus de protectie impotriva bolilor de sezon, precizeaza CSID. Pana acum cativa ani, apa era pentru un telefon mobil cam ce e kryptonita pentru Superman. Nu mai vorbesc ca nu voiai sa fii aruncat intr-o piscina cu telefonul in buzunar; de cele mai multe ori, te fereai chiar si sa-l folosesti in ploaie. Lucrurile s-au schimbat, din fericire, de-a lungul timpului, iar din ce in ce mai multe electronice vin cu rezistenta la apa si la praf, precizeaza Playtech. Conform traditiei populare, spanacul este un aliment bogat in fier, care ne apara de anemie. Fierul este un micronutrient vital pentru organismul uman, facand parte din compozitia hemului din hemoglobina si mioglobina, cu rol in transportul oxigenului la tesuturi. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, deficitul de fier afecteaza mai multi oameni decat orice alta boala, constituind o problema de sanatate publica, scrie CSID. Daca deschizi o poza postata pe Facebook, de tine sau de altcineva, in dreapta jos exista un buton de download. Prin intermediul acelei functii, un simplu tap este suficient pentru a descarca o imagine care te incanta sau pe care nu o mai ai in telefon sau pe computer. Ce faci insa daca vrei sa renunti la contul de Facebook si ti-ai dori sa nu pierzi nici o fotografie pe care ai postat-o in ultimii 10 ani? Daca urmezi cativa pasi simpli, vei invata imediat cum iti descarci toate fotografiile postate pe Facebook dintr-un foc, informeaza Playtech.