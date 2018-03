Utile: Viagra are un efect secundar care ar putea salva zeci de mii de vieti; 4 mituri despre alcool pe care si tu sigur le crezi. Care e adevarul, de fapt?; Contraceptia dupa 35 de ani. Ce ar trebui sa stii

Cu totii avem cateva idei preconcepute despre consumul de alcool si despre efectul lui, insa uneori acestea sunt de-a dreptul eronate. Mitul numarul 1: Lichiorul si bauturile spirtoase sunt mai nocive decat vinul Foarte multe femei stiu de efectul benefic al vinului rosu asupra organismului. Plin de antioxidanti, vinul rosu si-a castigat renumele de bautura sanatoasa, din care nu strica sa bem un pahar chiar si zilnic. Ei bine, lichiorul sau bauturile spirtoase, de cealalta parte, nu se bucura de aceeasi reputatie buna. Realitatea este, insa, cu totul alta. Orice bautura care contine alcool poate fi benefica daca o consumi in cantitati moderate, iar daca alegi un asemenea lichior rafinat, stii sigur si ca nu este o bautura de proasta calitate. De altfel, lichiorul este si o bautura feminina si cu un gust placut, asa ca nu trebuie sa-l ocolesti. Orice bautura alcoolica de calitate si din ingrediente bune, preferabil naturale, poate fi sanatoasa, nu doar vinul, potrivit unica.ro. . Viagra este una dintre cele mai controversate pilule in intreaga lume. Cu toate acestea, pastile ar putea sa nu salveze doar viata sexuala a barbatilor. Un efect secundar al Viagrei ar reduce semnificativ riscul de aparitie al cancerului colorectal. Datorita efectelor sale distinctive asupra fiziologiei masculine, Viagra a schimbat viata a milioane de barbati in ultimele decenii. Cu toate acestea, pastila albastra mai are un efect secundar, pe care cercetatorii nu l-au vazut pana de curand. Un efect care, in cele din urma, ar putea salva o multime de vieti. Cercetatorii care studiaza efectele pastilei Viagra asupra soarecilor au descoperit ca o mica doza zilnica din pilula albastra, pusa in apa de baut a rozatoarelor, reduce semnificativ riscul de aparitie al cancerului colorectal, potrivit playtech.ro

. Hormonii reproductivi ce se formeaza in timpul pubertatii nu sunt responsabili pentru schimbarile comportamentale la nivel social ce apar in adolescenta, conform rezultatelor unui studiu publicat de cercetatorii din cadrul Universitatii din Buffalo, SUA. ''Schimbarile comportamentului social din timpul adolescentei sunt independente de hormonii pubertatii. Acesta nefiind declansate de pubertate,'' a declarat Matthew Paul, profesor din cadrul Universitatii din Buffalo. Conform Science Daily deosebirea schimbarilor din adolescenta de cele ale pubertatii este dificila deoarece ambele au loc in acelasi timp, insa Paul si colegii sai au gasit o modalitate de diferentere a celor doua prin intermediul unui animal ce se imperecheaza doar o data intr-un anotimp, potrivit descopera.ro . Daca ai frecvent probleme cu sistemul digestiv, afla ca acest lucru se poate intampla din cauza alimentelor pe care le consumi, care pe langa kilogramele in plus, pot determina si aparitia inflamatiilor. Iata care sunt acestea! Alimentele cu un continut ridicat de carbohidrati pot afecta serios sanatatea stomacului. De aceea, este important sa le consumi in cantitati moderate si cat mai rar posibil. Pe lista celor mai daunatoare dintre ele se claseaza painea, chipsurile, pastele, cerealele, orezul alb si covrigii. Deoarece contribuie la acumularea de grasime in zona taliei, grasimile trans trebuie evitate, fiind extrem de nocive pentru organism. Se gasesc cu precadere in preparatele procesate, in lactate precum margarina, dulciuri si snaksuri, potrivit click.ro. Mai putin folosita decat restul metodelor contraceptive, contraceptia locala poate fi ideala pentru femeile trecute de 35 de ani, dar si pentru cele de varsta mijlocie, aflate in timpul perioadei de premenopauza. Aceasta metoda reduce considerabil riscul sarcinii, fara a-l suprima insa total eficacitatea sa este cu atat mai mare cu cat se respecta modul de utilizare. De ce sa optezi pentru contraceptia locala, daca ai implinit 35 de ani In primul rand, poti opta pentru contraceptia locala, daca ai anumite contraindicatii temporare sau definitive pentru alte metode contraceptive. Apoi, in cazul in care tu si partenerul tau ati hotarat de comun acord sa renuntati la prezervativ, contraceptia locala poate fi solutia pe care o cautati. Atentie insa! Contraceptia locala nu previne bolile cu transmitere sexuala, potrivit unica.ro