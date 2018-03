Utile: Cercetatorii au gasit solutia. Cand putem manca DULCIURI, fara sa ne ingrasam; Simptome care-ti spun ca ai probleme cu circulatia sangelui; Un lucru pe care il faci deseori inainte de sex ar putea sa-ti aduca probleme de sanatate

Nu mai este de mult un secret ca glucidele iti saboteaza orice dieta ai tine. Insa se pare ca exista un moment al zilei cand nu este atat de periculos sa mananci dulce. Ba dimpotriva, e chiar bine sa mananci ciocolata la micul dejun! Oamenii de stiinta ne-au venit in ajutor, inca o data. Un studiu efectuat de Universitatea Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatati memoria si functiile cognitive, te ajuta sa faci fata cu brio unei noi zile solicitante si, uimitor, studiile sustin ca acest obicei chiar te poate ajuta la slabit! Daca iti mananci desertul de dimineata, organismul va avea intreaga zi la dispozitie sa il digere. Este mult mai bine sa mancati dulcele la micul dejun, potrivit doctorulzilei.ro, Litiaza renala, adica prezenta pietrelor la rinichi asa cum obisnuim sa spunem in limbaj popular, ramane o problema dureroasa si in crestere, potrivit ultimelor date statistice. O preventie corecta in cazul litiazei renale se poate face doar in cazul pacientilor care au eliminat un calcul. "Acel calcul poate fi trimis la analize, putem afla compozitia lui biochimica si, in functie de asta, exista niste regimuri profilactice care scad riscurile ca pacientul sa faca o a doua, o a treia piatra", atrage atentia dr. Cristian Persu, potrivit adevarul.ro. Problema circulatiei sangvine deficitare poate fi vazuta pe mainile si picioarele noastre. Principalul motiv pentru care ai mainile si picioarele reci este din cauza faptului ca sangele oxigenat nu ajunge la extremitati. este normal ca iarna sa te confrunti cu maini si picioare reci, dar daca observi ca problema persista pe tot parcursul anului, inclusiv vara, atunci este o problema. Senzatie de amorteala si furnicatura in maini si picioare Este absolut normal sa ai furnicaturi in maini sau picioare daca ai stat in aceeasi pozitie. problema apare cand senzatia de amorteala apare fara motiv. S-ar putea sa stai normal si sa simti brusc senzatie de furnicaturi in maini sau picioare. Mergi la un medic daca te confrunti cu aceste neplaceri, potriivt click.ro. Riscurile la care ne supunem in timpul unei partide de o partida de amor sau dupa sex sunt cunoscute pentru toata lumea, invatand in timp sa ne protejam de infectii, boli cu transmitere sexuala sau de o sarcina nedorita. David Kaufman, un urolog renumit din SUA, avertizeaza ca urinatul inainte de o partida de sex este una dintre cele mai mari greseli pe care o femeie le poate face. Desi specialistii sustineau pana nu demult ca golirea vezicii urinare inainte de actul intim reduce semnificativ riscul de infectii urinare ultimile studii in acest domeniu arata contrariul, potrivit libertatea.ro. Daca esti mamica de putin timp, inseamna ca ai oricum foarte multa treaba si foarte putin timp la dispozitie. E de inteles faptul ca esti mereu in cautarea celor mai bune solutii chiar si atunci cand vorbim despre contraceptie. Ce optiuni de metode contraceptive ai dupa sarcina Sa spunem ca nu crezi in eficienta prezervativelor sau pur si simplu nu iti place sa le folosesti? Sa presupunem ca medicul ti-a recomandat sa eviti dispozitivele intrauterine o perioada, iar contraceptia orala nici macar nu poate fi luata in considerare, pentru ca vrei sa-ti alaptezi in continuare bebelusul, fara riscuri. In acest caz, ce metoda contraceptiva eficienta ai putea folosi? Contraceptia locala, o varianta pe care o pot folosi si femeile care alapteaza, potivit unica.ro.