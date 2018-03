Utile: Usturoiul verde, cel mai eficient leac impotriva cheagurilor si trombozei arteriale; Tratamentul pentru pedichiura care te poate imbolnavi de HIV sau hepatit; Cum afli toate informatiile pe care le are Facebook despre tine

Terapeutii apreciaza ca usturoiul verde este un tamaduitor universal. In acelasi timp, dintre legumele de primavara, tratamentul cu usturoi verde are rezultate spectaculoase si aceasta terapie este cel mai vechi leac impotriva cheagurilor. Calitatile deosebite ale usturoiului se datoreaza continutului de alicina, o substanta cu efect antibiotic, dar si complexului de vitamine: A, B1, B2 si C. Totodata, in compozitia acestei legume se remarca si substante minerale valoroase dintre care trebuie amintite: calciul, siliciul, sulful, fosforul si potasiul, scrie Click. Putem spune ca saloanele de infrumusetare au devenit a doua casa a femeilor. Pe masura ce tehnologia avanseaza si tratamentele sufera modificari importante aproape de la o zi la alta, doamnele si domnisoarele sunt din ce in ce mai ispitite de mania cosmeticii si a tratamentelor de beauty. Cosmetica, manichiura si pedichiura sunt cele mai utilizate proceduri de infrumusetare. Nu exista femeie care sa nu se fi dus macar o data la un salon pentru una dintre nevoie de mai sus, informeaza Diva Hair. Facebook are ceva probleme in ultima vreme, dupa ce a izbucnit scandalul Cambridge Analytica. Atunci, a iesit la iveala ca o terta companie a colectat datele personale a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale si le-a folosit in interese proprii. Zuckerberg se scuza ca n-a stiut, dar e mai vinovat ca niciodata. Pe 25 martie, un nou episod revelator a avut loc, iar atunci am aflat ca Facebook stie multe despre oamenii cu care ai vorbit in trecut. Nu e vorba aici despre mesajele pe care le-ai trimis prin platforma Messenger, ci de SMS-uri pe care le-ai trimis de pe telefon, dar si de apeluri efectuate si primite, relateaza Playtech. Datorita texturii sale, vaselina este foarte usor de aplicat si, atunci cand este amestecata cu alte ingrediente, poate deveni un remediu versatil. Ea este folosita atat pentru frumusete, cat si pentru medicina naturala. Vaselina este un unguent incolor, cu o textura uleioasa, recomandata ca un hidratant natural, care capteaza umezeala fara a provoca efecte nedorite asupra pielii. Contine substante antioxidante, vitamine si minerale, care, atunci cand sunt aplicate, ajuta la tratarea anumitor probleme ale pielii si leziuni. Cel mai bun lucru este ca este usor de combinat cu alte ingrediente pentru a face alte remedii ieftine, 100% naturale acasa, scrie Click pentru femei. Petrecem o cantitate foarte mare de timp pe Facebook, iar numarul utilizatorilor pe platforma creata in urma cu aproximativ 13 ani de catre Mark Zuckerberg continua sa creasca. Cele mai recente statistici confirma aproximativ 2 miliarde de utilizatori care intra saptamanal pe Facebook. Cu cat petrecem mai multe timp online, postam foarte mult continut pe pagina de profil. Incepand cu poze personale din vacanta si terminand cu discutiile pe Messenger, toate sunt protejate cu parola pe care o aveti pe Facebook, informeaza Playtech.