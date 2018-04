Utile: Ce să bei și ce exerciții să faci ca să scapi rapid de burtă; 5 beneficii ale vișinelor; Șase semne că ai putea avea diabet de tip 2. Nu le ignora!

Ai nevoie de câteva ingrediente ieftine. Secretul reușitei stă în executarea anumitor exerciții și consumarea unui shake care arde grăsimile. Shake-ul este o băutură simplu de preparat și care nu are ingrediente scumpe. Se face dintr-un castravete, 4 lămâi, 10 frunze de mentă, o bucată de ghimbir și 2 litri de apă. Se mixează în blender castravetele feliat cu zeama de lămâie, frunzele de mentă și ghimbirul ras, apoi se adaugă apa și se amestecă. Se ține la frigider între 3 și 6 ore, apoi se consumă de-a lungul zilei, potrivit libertatea.ro . Pe piață găsim foarte multe alimente dietetice, dar s-ar putea ca ele să nu fie așa de sănătoase precum credem noi. Toate aceste produse care conțin grăsimi scăzute ar putea include și ingrediente prelucrate nesănătoase, ceea ce duce la un număr mai mare de calorii, fără să știi. Batoanele de granola gata preparate sunt bogate în zahăr adăugat şi grăsimi nesaturate. Pentru a evita kilogramele în plus, optează pentru gustarea dintre mese batoane de granola preparate de tine sau fructe, potrivit click.ro. Cum începe să ardă soarele, pielea are nevoie de mai multă atenţie. Dacă ai multe aluniţe, pete pe piele sau riduri, foloseşte cremele de protecţie solară zi de zi, în oraş şi ai grijă să incluzi în dietă alimentele care menţin sănătatea pielii. Alimente ca morcovii, roşiile, caisele previn alergia la soare datorită conţinutului mare de betacaroten. Acestora li se asociază alimente care conţin vitaminele C şi E, cum sunt citricele, spanacul, ardeii, nucile, seminţele, potrivit a devarul.ro Vișinele au o mulțime de beneficii pentru sănătate. O porție de fructe conține trei grame de fibre și 10 miligrame de Vitamina C, ceea ce reprezintă 13% din necesarul zilnic. Fie că le mănânci proaspete, le pui în smoothie, le bei sucul sau le adaugi în tarte şi compoturi, vișinile îți vor aduce foarte multe beneficii. Fructul are această nuanţă bogată de roşu datorită conţinutului ridicat de antociani, un tip de antioxidant care poate lupta împotriva leziunilor provocate de stresul oxidativ, deci a radicalilor liberi. Conform studiilor, vişinele conţin substanţe nutritive precum fibre, carotenoide, vitamina C şi potasiu, în timp ce au un nivel relativ scăzute în calorii, de doar 70 de calorii pe porţie, potrivit unica.ro Acest tip de diabet evoluează treptat, ceea ce înseamnă că uneori nu poate fi depistat decât atunci când simptomele devin evidente. Sunt câțiva factori care indică riscul apariției de diabet de tip 2, precum vârsta de peste 50 de ani, greutatea crescută sau istoricul familial. Dacă vi se pare că sunteți expuși riscului de diabet de tip 2, iată simptomele la care trebuie să fiți atenți:urinare excesivă, sete extremă, oboseală pronunțată, iritații/mâncărimi în zona genitală, infecții intime, vedere încețoșată, pierderea vederii, potrivit doctorulzilei.ro