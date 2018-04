Utile: Bauturi recomandate cand faci sport; 5 semne ca aerul din casa ta este toxic; Tratamente naturiste cu care alungi durerile cauzate de ulcer

In timpul antrenamentului fizic corpul nostru foloseste energia stocata, iar acest proces creste termogeneza in organism. Atunci transpiram si ne deshidratam, motiv pentru care bauturile sunt esentiale. Iata ce bauturi sanatoase sunt recomandate in timpul sportului pentru a stimula arderea caloriilor. Corpul produce mereu celule noi. In timpul exercitiilor fizice, procesul de productie a celulelor devine mai rapid decat in alte momente. Asadar, daca bei bauturi pe baza de proteine cand faci sport, aceste vor creste productia de reinnoire a celulelor, scrie Click. Poluarea este un subiect destul de controversat in ultima perioada. Suntem inconjurati de masini, fabrici, uzine care ridica semnificativ gradul de poluare. In acest context, aerul devine din ce in ce mai incarcat cu toxine si mai greu de respirat. In tarile cu un grad alarmant de poluare, din disperare, oamenii au ajuns chiar sa cumpere... aer imbuteliat si sa iasa din case doar purtand masti de protectie. Din fericire, in Romania, situatia nu este atat de severa si inca ne putem bucura de paduri si de aer proaspat in unele zone din tara, informeaza Diva Hair. Alimentatia neregulata si stresul favorizeaza aparitia ulcerului digestiv prin faptul ca duc la eliberarea excesiva de acizi care ataca mucoasa gastrica si dau ocazia unei bacterii numite Helicobacter Pylori sa se multiplice, facand posibila dezvoltarea unui ulcer. Daca vrei sa previi ulcerul sau sa domolesti durerile pe care le da, aceste plante iti vin in ajutor! Durerile de stomac sunt chinuitoare, de aceea este indicat sa ai in casa cateva amestecuri de plante medicinale din care sa prepar infuzii cu efect calmant, relateaza Adevarul. Pe piata gasim foarte multe alimente dietetice, dar s-ar putea ca ele sa nu fie asa de sanatoase precum credem noi. Toate aceste produse care contin grasimi scazute ar putea include si ingrediente prelucrate nesanatoase, ceea ce duce la un numar mai mare de calorii, fara sa stii. Este adevarat ca batoanele de granola sunt facute din nuci si ovaz, dar atunci cand zaharul si uleiul sunt adaugate si apoi ambalate intr-un pachet, aici apare problema, scrie Click. Esofagul face parte din tractul digestiv si reprezinta un tub prin care mancarea ajunge din gura in stomac. Esofagita este o inflamatie a mucoasei ce captuseste esofagul care se poate manifesta prin dificultate la inghitire sau durere toracica. Cauze ale esofagitei pot fi refluarea acidului din stomac, infectii, alergii sau consumul anumitor medicamente. Tratamentul depinde de factorul declansator si de severitatea inflamatiei, informeaza CSID.