Utile: Folosești des folie de aluminiu când gătești? Îți pui sănătatea în pericol!; Pericolul la care se expun oamenii care iau frecvent antibiotice; Acest aliment banal scade colesterolul, curăță vasele de sânge și te ajută să slăbești peste noapte 

Un studiu condus de dr. Ghada Bassioni la Universitatea Ain Shams din Cairo, Egipt, a evidențiat faptul că, la temperaturi înalte, aluminiul din oale, cratițe și tăvi de unică folosință trece în mâncare. Transferul celor mai multe particule are loc însă în cazul foliei de aluminiu, iar dacă alimentele preparate în folie sunt foarte acide (cum sunt peștele și roșiile) sau se folosesc condimente, iar temperatura de gătire este foarte ridicată, cantitatea de aluminiu care trece din recipiente în mâncare e și mai mare. În plus există riscul să pătrundă în preparatul gătit particule de aliminiu și din ustensilele folosite – furculițe și linguri, palete, clești. Un exemplu concret: conținutul de aluminiu din carnea roșie crește cu până la 378%, dacă e gătită în folie de aluminiu, potrivit libertatea.ro Oamenii de știință de la Asociația Americană pentru Cercetarea Cancerului au anunțat că au descoperit un nou tratament împotriva cancerului de plămâni ce a obținut reducerea riscului de deces al pacientului cu 51 de procente. Potrivit cercetătorilor, noua terapie, ce constă constând în combinarea unui medicament cu chimioterapia, a reuşit reducerea cu mai mult de jumătate a riscului de deces, comparativ cu tratamentul care utilizează doar chimioterapia pentru pacienţii cu metastază nescuamoasă şi fără celule mici, potrivit unica.ro Cercetătorii au analizat studii din peste 76 de ţări, pe o gamă de peste 100 de tipuri de antibiotice, în colaborare cu IQVIA, o companie de cercetare din domeniu sănătăţii, situată în Durham, Carolina de Nord. Oamenii de ştiinţă specializaţi în microbiologie au realizat recent că aceste medicamente dau naştere unor bacterii rezistente la antibiotice, cunoscute drept supervirusuri. Supervirusuri sunt bacterii care au evoluat trecând prin diferite tipuri de antibiotice. Când un supervirus produce o infecţie, este necesară o doză mai mare de antibiotice, care vine de obicei cu multe efecte nedorite şi care nu funcţionează întotdeauna, potrivit CSID.ro Legatura dintre lapte si cancer este destul de bine fundamentata. Laptele de vacă are un hormon similar cu insulina care are un rol în procesul de creştere al copiilor, pentru că laptele este destinat susţinerii viţeilor. Însă în organismul uman, în special în cel al copiilor, hormonul de creştere încurajează dezvoltarea celulelor şi descurajează autodistrugerea acestora. Ca urmare, studiile au arătat ca adulţii ce prezintă un nivel ridicat al acestui hormon de creştere au riscuri mai mari de a face cancer de prostata, de sân si de colon, potrivit doctorulzilei.ro Năutul din humus nu are grăsimi și nici colesterol. În schimb, tahini din humus furnizează organismului acizi grași precum omega 3 și omega 6, plus substanțe benefice care curăță vasele de sânge și îți protejează inima mult timp de acum încolo. De asemenea, acesta te ajută să slăbești în cazul care vrei să pierzi doar câteva kilograme. Dacă ai probleme cu digestia, acesta este ideal pentru îmbunătățire, în special datorită conținutului de fibre, astfel că alimentele vor fi descompuse mai ușor, iar tulburările digestive vor dispărea ca prin minune, potrivit realitatea.net