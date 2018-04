Utile: Consumul masinii e mai mare daca muzica este mai tare; 15 alimente pe care sa nu le mananci niciodata dimineata; Cum blochezi reincarcarea tab-urilor in Google Chrome

Consumul masinii este un criteriu important in alegerea unui automobil. Toata lumea stie insa ca un condus sportiv face ca consumul sa fie mai mare. Totusi, cine ar fi crezut ca exista o legatura intre volumul muzicii din habitaclu si litri de carburant consumat? Conform cercetarilor, se pare ca atunci cand volumul muzicii din habitaclu este mai ridicat, automobilul consuma mai mult. Ba mai mult, cu cat muzica este mai ritmata, cu atat consumul creste, scrie Playtech. Un proverb chinezesc spune: "Micul dejun serveste-l singur, pranzul imparte-l cu un prieten si cina da-o la dusmani". Un mic dejun sanatos ne asigura energia si vitalitatea in prima parte a zilei. Din lipsa de timp, alegem de multe ori sa ne luam un covrig de la patiserie si sa fugim spre locul de munca. Aceste obiceiuri alimentare nu sunt deloc benefice pentru corpul uman si, in timp, pot duce la afectiuni grave. Noi am pregatit in galerie o serie de 15 alimente pe care nu trebuie sa le mananci niciodata dimineata, precizeaza Diva Hair. Daca ai foarte multe tab-uri deschise in Chrome si obisnuiesc sa se reincarce fara nici un fel de interventie din partea ta, ar fi bine sa inveti cum blochezi reincarcarea tab-urilor. Google Chrome vine cu o serie stufoasa de functii utile, de aceea este cel mai popular browser de pe mapamond. Asta nu inseamna ca este perfect. Chiar si optiuni menite sa-ti faca viata mai usoara s-ar putea sa te deranjeze. In aceasta categorie, intra un mecanism de management al memoriei RAM, din cauza caruia s-ar putea sa ti se reincarce automat tab-urile vechi din browser la fiecare accesare, relateaza Playtech. Un caine care sa izgoneasca hotii este binevenit pentru oricine decide sa se mute la casa, mai ales daca imobilul este situat intr-o zona izolata. Va prezentam 5 dintre cele mai cunoscute rase de caini potrivite pentru curti. Cunoscut in Romania si sub numele de cainele lup, aceasta rasa este una dintre cele mai inteligente, dovada fiind si faptul ca este rasa cea mai folosita de fortele de ordine. Cainele lup este un bun caine de familie insa poate deveni agresiv daca simte ca teritoriul ii este incalcat sau stapanul se afla in pericol, informeaza Adevarul. Condimentele sunt folosite in acelasi timp ca plante medicinale, alimente si condimente. Poate fi vorba de boboci (cuisoarele), de fructe ( anasonul stelat, vanilia), de seminte (feniculul, chimionul) de bace (ienuparul, piperul negru), de frunze (dafinul), de scoarta (scortisoara) sau de stigmate ( sofranul). Fara sa omitem multiplele amestecuri de condimente care exista in lumea intreaga. Iata cele 10 condimente indispensabile pe care sa le aveti in casa si sa le completati cu regularitate. Acestea au cel putin un lucru in comun: toate sunt benefice pentru digestie, scrie CSID.