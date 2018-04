Utile: ​Cum îndepărtezi corect o căpușă fără ajutorul medicului; Cum poți scăpa de infecțiile urinare în timpul sarcinii; Osteoporoza. Cauze și prevenire

Primul lucru pe care ar trebui să-l faci e să nu atingi căpușa cu mâna goală. Este o recomandare a specialiștilor Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitală. Fiindcă aveți, cu siguranță, prin casă o cremă grasă (de mâini sau de față), acoperiți întregul corp al căpușei cu un strat gros, pentru zece minute. În acest timp, parazitul care vă vrea sângele se va sufoca. Însă, cea mai bună metodă pentru a scăpa de căpușe necesită un dispozitiv pe cât de simplu, pe atât de ingenios. Seamănă cu niște furculițe și au precizia unei pensete și, vestea cea mai bună, se găsesc în comerț la prețuri accesibile, potrivit click.ro Studiul a fost realizat la Colegiul American de Cardiologie pe mai bine de 340.000 de oameni. Participanţii care au consumat trei ceşti de cafea pe zi au avut o scădere de 13 procente a riscului de fibrilaţii atriale, ceea ce înseamnă că au evitat un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Dozele de cafeină de până la 500 de miligrame zilnic, adică aproximativ şase ceşti de cafea, nu au niciun impact negativ asupra funcţionării inimii, spun autorii. Totuşi, astfel de băuturi energizante ar trebui evitate de pacienţii care se ştiu cu afecţiuni cardiace, potrivit digi24.ro Daca ai semne care indica o posibila infectie a rinichiului trebuie sa te adresezi medicului tau de urgenta. Simptomele apar adesea brusc si includ in mod obisnuit febra mare, durere in partea inferioara a spatelui sau in partea laterala, chiar sub coaste, greata si varsaturi. Pentru a afla daca exista bacterii in tractul urinar, este nevoie sa faci o analiza de urocultura la prima vizita prenatala. Daca rezultatul este negativ, sansele tale de a dezvolta o infectie urinara la nivelul rinichilor pe parcursul sarcinii este scazuta, potrivit doctorulzilei.ro Osteoporoza este o maladie cronică care se manifestă prin pierderea densității minerale osoase. De obicei este descoperită cu prilejul unei fracturi. Este o boală care nu doare, evoluează silențios, fără simptome vizibile, nefiind dureroasă, în principiu. Dar fracturile produse din cauza slăbiciunii oaselor, sunt. Ca să nu mai vorbim că din cauza osteoporozei fracturile creează invaliditate, ca și tastarea vertebrelor, potrivit libertatea.ro Cercetătorii americani au descoperit că statul pe scaun nu provoacă doar probleme cardiace, ci și micșorează partea din creier care este implicată în formarea de amintiri noi. Persoanele analizate au afirmat că petrec în șezut între 3 și 7 ore pe zi. Acestora li s-a efectuat un RMN pentru a observa schimbările din lobul temporal medial. Potrivit rezultatelor, la cei care au stat mai mult timp pe scaun lobul temporal medial s-a micșorat considerabil, indiferent de nivelul de activitate fizică, potrivit unica.ro