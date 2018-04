Utile: Raed Arafat te învaţă ce să faci în caz de cutremur; Simptomele unei boli mortale. Cum îți dai seama că ai pancreasul inflamat?; Consumul de alcool în sarcină: periculos sau nu?

. ”Recomand - nu panică, să se respecte complet recomandările pe care le pot găsi pe aplicaţia IGSU, care spun să nu cobori pe scări dacă este un cutremur, să te protejezi sub o grindă sau sub o masă şi, mai ales, nu panică, şi dacă ai timp să închizi gazul dacă este pornit este foarte bine”, a declarat, Raed Arafat, secretar de stat în MAI. Recomandările vin după ce miercuri seara a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe Richter, potrivit gandul.info. Pancreatita acută este o inflamare gravă a pancreasului, ce necesită intervenții medicale de urgență. Simptomele cele mai frecvente şi alarmante ale acestei boli sunt de regulă asociate şi dominate de durere atroce în etajul abdominal superior (durere așa-zisă ”în bară” sau ”în centură”), vărsături incoercibile (nestăpânite), stare generală afectată semnificativ, tulburări de conştientă, puls accelerat, tranzit intestinal dificil până la absenţa tranzitului, incapacitatea de alimentare, hipertensiune arterială, distensie abdominală, potrivit doctorulzilei.ro . Intense şi greu de suportat, durerile articulare pot afecta pe oricine, însă se manifestă frecvent la vârstnici. Apar, de obicei, la nivelul genunchilor, umerilor şi a coatelor. Brusturele are în compoziţie substanţe care ajută la eliminarea durerilor de la nivelul încheieturilor şi la recăpătarea mobilităţii. Ceaiul se prepară din 2 linguri de rădăcină mărunţită la un litru de apă clocotită. Se îndulceşte cu miere şi se beau 2 căni pe zi, potrivit click.ro . Există o multitudine de plante care alungă dăunătorii din grădinile sau curțile noastre. Noi am selectat câteva plante antidăunători. Iată care sunt acestea: Busuiocul- anti muște și țânțari. Este foarte eficient în alungarea acestor insecte neplăcute. Se poate planta pe terasă sau în grădină, unde alungă musculițele șau insectele care atacă morcovii, roșiile și sparanghelul.Citronela (Lemon gras) este o plantă recunoscută pentru proprietățile sale împotriva insectelor. În plus, această plantă alungă și pisicile care ar putea veni din vecini, potrivit libertatea.ro. În ciuda faptului că multe persoane nu consideră consumul moderat de alcool un pericol de-a lungul sarcinii, un nou studiu publicat de Jurnalul Asociaţiei Medicale Americane a constatat că până la unul din 20 de copii din Statele Unite intră în spectrul tulburărilor de alcool fetal. Infecţiile cu alcool fetal pot avea ca rezultat probleme fizice şi comportamentale, precum şi dificultăţi de învăţare. Dr. Diana Ramos, OB / GYN, copreşedinte al Preconcepţiei şi Sănătăţii Naţionale şi Iniţiativa pentru îngrijirea sănătăţii (PCHHC) afirmă faptul că este foarte important să încurajăm femeile însărcinate la comportamente cât mai sănătoase de-a lungul sarcinii, potrivit CSID.ro