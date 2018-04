Utile: Din ce îți iei mai mult calciu decât din lactate; Laptele de capră la copii. Avantajele consumului de lapte de capră; Soluții contra vergeturilor

Toate tipurile de verdeţuri existente, de la salata verde până la ruccola, reprezintă o sursă bogată de calciu. Poţi să le consumi pe tot parcursul zilei fără să ţii cont de cantitate. Mai ales seara, dacă vrei să eviţi o masă care îţi creşte aportul caloric, poţi să optezi pentru o salată la care să adaugi un dressing sănătos făcut din ulei de măsline şi zeamă de lămâie, informează Click. Iată câteva dintre avantajele laptelui de capră: Contine proteine ​​care sunt mai putin alergice. Ori de câte ori bebelușul dumneavoastră bea lapte, proteinele din lapte tind să se concentreze în somacul său. Proteina se transformă în brânză. Cheagul din proteină va fi mai ușor pentru digerat dacă este mai moale și mai mic. Proteina care se acumulează în stomac după ce copilul bea lapte de capră se transformă în lapte ușor de digerat. Laptele de vaca are adesea alergeni care afecteaza copilul negativ. Consumul laptelui de capră nu îi va crea astfel de probleme, deoarece abia are alergeni. Chiar dacă nu-i place laptele de vacă, consumul de lapte de capră nu va crea probleme, scrie Libertatea pentru femei Aspirină și ulei de măsline. Diluează o aspirină într-o cantitate mică de apă, cât să obții o pastă. Amestecă compoziția cu 2-3 lingurițe de ulei de măsline, ușor încălzit pe baie de aburi. Aplică pe pielea curată, afectată de vergeturi, și las-o să acționeze aproximativ 30 de minute. Clătește cu apă călduță. Repetă procedura zilnic, cel puțin 2 săptămâni. Gel de aloe vera și vitamine. Un remediu la îndemână, care ameliorează aspectul pielii, se prepară din jumătate de ceașcă de gel de aloe vera, pe care îl găsești la farmacie, pe care îl combini cu lichidul din 10 capsule de vitamina E și 5 capsule de vitamina A, arată Click pentru femei. Apa rece. Cu excepţia cazului în care alergia la nivelul pielii este declanşată de frig, duşul cu apă rece poate fi exact soluţia de care aveţi nevoie. În timpul unei reacţii alergice, o substanţă chimică (histamina) este eliberată din celule. Se varsă din sânge şi intră în ţesutul de sub piele. Uleiul de măsline extra- virgin poate fi o adevărată binecuvântare pentru piele. Nu numai că este grozav ca dressing pentru salată, ci este şi un hidratant grozav. Bogat în vitamina E, este vital pentru buna sănătate a pielii, conform descoperă.ro Peste 25% din ficat poate fi extirpat şi, în maximum cinci luni, va creşte la loc în forma şi dimensiunea iniţială. Acest lucru este posibil graţie unei vascularizări foarte bogate, ce îi permite să îşi îndeplinească sarcinile principale, de a elimina toxinele din organism. Deşi se poate regenera rapid, alimentaţia necorespunzătoare şi stresul cotidian dăunează funcţionării lui, provocând afecţiuni grave cum ar fi ciroza sau hepatita C. Simptome care te anunță că ai un ficat bolnav: Epuizare, Grețuri și vărsături, Respirație urât mirositoare;, Schimbarea mirosului corpului, Prezența cearcănelor, Senzația de amețeală, Durere în parte dreaptă a abdomenului; Schimbarea culorii pielii; Umflarea ochilor; Prezența unor pete maro bruște pe piele, potrivit doctorulzilei.ro.