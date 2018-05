Utile: Remedii anti-mahmureala care nu dau gres; Cum iti usuci parul corect, cu ajutorul foehnului; Pericolele cuptorului cu microunde. La ce trebuie sa fii atent

Dupa atatea intalniri cu prietenii si petreceri, nu este greu sa te confrunti in urmatoarea zi cu o stare de mahmureala, ceva normal daca ai consumat alcool. Alcoolul deshidrateaza, in primul rand. Asadar, daca simti mahmureala, in primul rand bea un litru de apa, cat de repede poti. Hidrateaza-te din belsug, deshidratarea este vinovata pentru starea de rau pe care o resimti in mahmureala. Inlocuieste lichidul pierdut cu apa si sucuri naturale. Dar mai sunt cateva remedii infailibile, potrivit Doctorul Zilei. Fiecare dintre noi are o rutina de frumusete tipica. Unele dintre noi ne spalam pe par in fiecare zi, altele la doua sau chiar la trei zile. In functie de cum ne-o cere parul sau starea de spirit. Iar apoi, ce faci? Cum iti usuci parul? Faci parte dintre persoanele care cred ca uscarea cu foehnul pericliteaza starea de sanatate a parului? Ei bine, iata detalii. Daca optezi pentru un uscator de par performant, care sa poata emite un flux de aer mai putin fierbinte, atunci nu ai de ce sa iti faci griji. Nu uita ca orice exces de caldura in coafarea parului are ca rezultat sensibilizarea acestuia. De ce? Pentru ca aceasta actiune deschide cuticula, deshidrateaza parul si il deterioreaza, relateaza CSID. Este foarte comod sa ne incalzim mancarea la microunde. In primul rand este rapid. Cu toate acestea, cuptorul cu microunde nu este sanatos. Iata care sunt pericolele cuptorului cu microunde. Fiecare cuptor cu microunde este construit dintr-un magnetron, adica un tub care are ca obiectiv sa converteasca curentul electric din gama de 60 HZ in raze electromagnetice de 2450 Mhz (este vorba de unde electromagnetice cu lungimi de unda intermediare intre infrarosu si unde de radiodifuziune), scrie Libertatea. A venit, in sfarsit, vremea pentru iesiri in aer liber, plimbari interminabile, sporturi care nu te obliga sa ai acces la o sala si un echipament dedicat si intalniri cu prietenii, de preferat in fata unui gratar si cu o bautura rece in fata. Si cum minivacanta de 1 mai este prilejul perfect pentru o portie de relaxare, iti spunem cateva trucuri si secrete pentru a prepara cea mai gustoasa carne la gratar pe care ti-o poti imagina. Pregateste cu o zi inainte un amestec format din ierburile aromate pe care le preferi, sare, piper, boia dulce sau iute, usturoi, ulei de masline si zeama de lamaie si lasa carnea in acest amestec, la frigider, pana a doua zi, informeaza CSID. Tranzitia de la un browser la altul este mai facila, daca ai acces la aceleasi extensii. De aceea, ar fi bine sa inveti cum instalezi extensii de Chrome in Firefox. In urma cu cateva saptamani, detaliam intr-un articol motivele foarte multe pentru care ar fi bine sa renunti la Chrome. In cel mai rau caz, ar fi constructiv sa faci un efort pentru a nu mai utiliza in permanenta browserul celor de la Google. Dintre alternativele interesante, Mozilla Firefox este cea mai buna. Interfata este similara. Singura particularitate care nu te lasa sa renunti la Chrome are legatura cu extensiile unice de care s-ar putea sa fi devenit dependent, scrie Playtech.