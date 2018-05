Utile: De ce este bine să consumăm migdale zilnic; Metalul care are puteri miraculoase de vindecare; Păstrează tinerețea ochilor!

Daca aveți probleme cu insomnia puteți rezolva problema într-un mod simplu și gustos. Serviți înainte de culcare 50 grame migdale sau caju. Acești sâmburi sunt bogați în triptofan și magneziu și ajută la relaxarea musculaturii și a sistemului nervos. Triptofanul acționează ca un antidepresiv. 15-20 de sâmburi de migdale pe zi reprezintă cantitatea optimă de care ai nevoie.Interdicție au doar persoanele cu pietre la rinichi și cele cu disfuncții biliare. Aroma migdalelor este binevenită în orice prăjitură. Dar gustosul sâmbure are multe alte calități, pe care medicina naturistă le folosește din plin. De exemplu, protejează inima și creierul, stimulează imunitatea și furnizează energie când ești obosit și stresat, potrivit doctorulzilei.ro. Mierea furnizează aceeași cantitate de calorii pe gram, dar oferă avantaje suplimentare pe plan dietetic și nutrițional. Iată care sunt acestea. Conține antioxidanți. Zahărul utilizat nu furnizează decât calorii organismului, în timp ce compușii fenolici și flavonoidele conținute de miere oferă avantaje terapeutice dovedite. Conține vitamine. Mierea este bogată în vitamine din gama B care ajută la buna funcționare a sistemului nervos central (vitaminele B1,B2, B6, niacină, acid folic) și în cantități mici furnizează și vitamina C, potrivit libertatea.ro. Cuprul are un rol important în buna funcționare a organismului nostru și chiar puteri miraculoase de vindecare. Ne ajută atât în prevenirea anumitor boli sau afecțiuni, cât și în tratarea sau calmarea durerilor. Iată câteva dintre beneficiile lui:Este antiinflamator și antioxidant. Cuprul ajută la tratarea iritațiilor și a inflamațiilor, dar mai ales la întărirea sistemului osos. Cuprul întărește sistemul imunitar. Datorită radicalilor liberi din compoziția cuprului, acesta ajută la prevenirea distrugerii celulelor, inclusiv a cancerului. Previne infecțiile și reduce febra. O monedă de cupru pe piele ajută la calmarea durerilor de cap, potrivit unica.ro Câțiva pași simpli te ajută să îți păstrezi tinerețea și frumusețea privirii! Protejează-ți ochii cu o pereche de ochelari care să blocheze eficient razele UV, pentru a preveni îmbătrânirea prematură a epidermei. Cosmeticele cu factor de protecție solară nu trebuie să îți lipsească, mai ales vara, când expunerea necontrolată la soare te face să te alegi cu noi riduri. Demachiază-te zilnic! Considerate inițial un moft, produsele speciale de demachiere a pielii din jurul ochilor au de fapt rolul lor. Având formule mai delicate decât loțiunile obișnuite, previn iritarea și uscarea excesivă a zonelor sensibile și sunt ideale dacă ai tenul deshidratat sau care se irită ușor, potrivit click.ro Anorexia nervoasă este o conditie severă şi potenţial letală ce se caracterizează prin imagine corporală perturbată, prin pierderea deliberată în greutate, indusă şi susţinută de pacient, limitări dietetice drastice care duc, de regulă, la malnutriţie severă. Mortalitatea este de 15-18 %. Bulimia nervoasă (BN) reprezintă ingerarea episodică necontrolată, compulsivă şi rapidă, a unor cantităţi mari de alimente într-o perioadă scurtă de timp, urmată de vărsături autoinduse, laxative şi diuretice, de încetare a alimentării sau de exerciţii fizice intense pentru a preîntâmpina creşterea în greutate, potrivit CSID.ro