Utile: 5 PONTURI pentru a alege o gustare sanatoasa; "Aveam dureri menstruale ingrozitoare, dar medicii m-au ignorat!" Ce crestea in corpul acestei femei; 10 alimente si ceaiuri ce ne pot ajuta in lupta cu astenia de primavara

Daca obisnuiesti sa consumi diferite gustari intre mesele principale, atunci acest articol este, cu siguranta, foarte folositor pentru tine. Pentru ca acest obicei poate fi, in functie de gustarile pe care le alegi, fie unul bun si sanatos, fie unul foarte periculos pentru sanatate. Si pentru ca dorim sa intram direct in subiect, iata un prim sfat de care este bine sa tii cont atunci cand iti alegi snack-urile: Evita gustarile pline de calorii goale si slabe din punct de vedere nutritiv. Astfel, sunt de evitat gustarile bogate in cereale rafinate si in zaharuri adaugate, scrie Doctorul Zilei. Durerile menstruale fac parte din viata oricarei femei. Desi se pot diminua odata cu inaintarea in varsta, acestea niciodata nu ar trebui sa fie ignorate, deoarece pot ascunde boli grave. Pastilele pentru durere nu pot ascunde faptul ca ceva nu este in regula in corpul tau. Atunci cand durerea este severa si apare in fiecare luna, trebuie sa mergi de urgenta la medic. Cazul femeii despre care vei afla mai jos parea unul obisnuit, o dismenoree, asta pana cand durerea a devenit de nesuportat, precizeaza Diva Hair. Astenia de primavara poate afecta orice persoana, indiferent de varsta sau sex. Aportul de vitamine si minerale scade in sezonul rece, iar odata cu inceperea sezonului cald resimtim o stare de oboseala generalizata, probleme musculare, dificultati legate de puterea de concentrare. In general, o alimentatie bogata in nutrienti naturali ne poate ajuta sa avem mai multa energie fizica si o stare mai buna din punct de vedere psiho-emotional. "E indicat ca la inceputul primaverii sa adoptam un regim bazat pe alimente cu un continut bogat in vitaminele A, C si vitamine din grupa B, care pot combate simptomele asteniei , ne redau echilibrul si ne dau o stare de bine", precizeaza nutritionistul Florin Ioan Balanica pentru CSID. Consumata din timpuri preistorice, disponibila in orice anotimp, fiind una dintre leguminoasele cel mai usor de digerat, lintea e un aliment pe care ar trebui sa-l consumam mai des pentru a avea o sanatate de fier si o energie de zile mari. Cu un continut ridicat de fibre, fier, magneziu, fosfor, proteina si un procent foarte scazut de grasimi, lintea are proprietati nutritive valoroase. Se remarca in special prin vitaminele din grupul B (B1, B2, B3, B5, B6 si B9) dar contine si vitaminele A, C, E, K, cupru, carbohidrati, calciu, seleniu, zinc, acizi grasi Omega 3 si Omega 6. Ea nu contine colesterol, aduce un aport caloric de aproximativ 110-160 kcal/100g, in functie de varietatea preparata si modul de preparare, relateaza Doctorul Zilei. Desi nu exista nici un fel de mancare cu zero calorii, exista alimente de care te poti bucura fara sa iti faci griji cu privire la impactul asupra siluetei. Si dupa cum banuiai deja, aceste alimente sunt din doua categorii: legume sau fructe. Motivul pentru care acestea nu dauneaza siluetei este unul destul de simplu: ele sunt alcatuite in mare parte din apa. In plus, contin fire care cresc senzatia de satietate, asa ca, desi poti manca orice cantitate, te vei limita la o portie decenta fara sa faci eforturi. Si chiar daca aceste fructe si legume nu sunt nici pe departe bogate in proteine, ele vin la pachet cu o multime de vitamine, antioxidanti si o serie de nutrienti benefici pentru sanatatea ta, scrie CSID.