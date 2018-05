Utile: Ce trebuie să știi despre astm; Băuturi care interacționează cu medicamentele pe care le iei; 5 motive să bei apă cu scorțișoară

Diferite tipuri de arsuri se vindecă repede prin terapia cu clorofilă. Arsurile cauzate de căldură, chimicale sau radiații se vindecă mult mai repede prin terapia cu cloroficlă, chiar dacă aceastea sunt sau nu sunt infectate. De asemenea, clorofila a fost folosită, deseori, pentru a prelungi supraviețuirea grefelor de piele înainte de elaborarea medicamentelor de suprimare imunitară, folosite în prezent, scrie Click La nivel mondial, astmul afectează 235 de milioane de persoane. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 235 de milioane de persoane suferă de astm bronșic. Acesta poate provoca respirație șuierătoare, senzație de strâmtorare la nivelul pieptului și tuse. Deși afecțiunea nu poate fi vindecată, aceasta poate fi ținută sub control prin reducerea și prevenirea atacurilor de astm, denumite și episoade, conform doctorulzilei.ro Unele băuturi cu care te răsfeți, fără a fi neapărat vorba de alcool, pot face ca medicamentele luate să nu-și mai facă efectul sau să devină periculoase. Ca să nu ajungi în această situație, informează-te! Iată care sunt băuturile potențial periculoase: sucul de grapefruit interacționează cu peste 50 de medicamente. Cum efectele acestuia durează peste 24 de ore, mai bine evită-l atunci când urmezi un tratament, informează Libertatea pentru femei Întărește imunitatea. Scorțișoara este sursă importantă de antioxidanți puternici, cum sunt polifenolii și proantocianidinele (vitamina P). Acești compuși luptă împotriva daunelor provocate de radicalii liberi în organism. Bea apă cu scorțișoară pentru a întări sistemul imunitar, pentru că scorțișoara are proprietăți antifungice, antibacteriene și antivirale care protejează corpul de diverse afecțiuni. Ameliorează crampele menstruale, relatează Click pentru femei. Pentru ca voi să ştiţi care sunt fructele cu cel mai mare conţinut de vitamine am pregătit un top 5 al celor mai indicate fructe, în funcţie de beneficiile pe care le oferă organismului: Fructe bogate în: vitamina A, esenţială pentru menţinerea sistemului respirator, îmbunătăţirea vederii, menţinerea sănătăţii pielii şi a mucoaselor: pepene galben, caise uscate, papaya, mango, piersici, notează descopera.ro