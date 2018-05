​​Utile: Ce tip de carne crește riscul femeilor de a face cancer de colon; Ce spune culoarea urinei despre sănătatea ta; Remedii pentru buze uscate. Naturale și eficiente

Există un tip de carne care, atunci când nu mai este consumat, reduce substanțial riscurile de a dezvolta cancer de colon. Se estimează că, până în 2030, vor apărea peste de 2,2 milioane de cazuri noi de cancer colorectal. Femeile care nu consumă carne roşie îşi reduc semnificativ riscul de cancer de colon, potrivit doctorulzilei.ro. O persoană care face o baie de o oră în apă de 40 grade Celsius arde până la 130 de calorii, aproximativ cât se ard pe timpul unei plimbări de 30 minute, au descoperit oamenii de știință. Potrivit unui studiu realizat în 2015 în Finlanda, o persoană care merge des la saună are un risc scăzut de a suferi un atac de cord sau un infarct. De asemenea s-a demonstrat că băile fierbinți regulate ajută la scăderea nivelului presiunii sanguine, potrivit unica.ro. Culoarea urinei, spre exemplu, spune multe despre ce se întâmplă în organismul tău. Este influenţată de ce bei, cât bei, ce mănânci şi ce stil de viaţă ai. Transparentă- Este un semn al consumului excesiv de apă. Nu ar fi o mare problemă, totuşi, hidratarea excesivă poate dilua sărurile esenţiale din organism şi produce dezechilibre pe termen scurt. Galben deschis- Este nuanţa ideală, denotă faptul că eşti bine hidratat şi sănătos, potrivit click.ro. Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani în medicina ayurvedică şi are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor şi a răcelilor de sezon. Unele persoane folosesc ghimbirul pentru a scăpa de infecţiile respiratorii, de bronşită, tuse, crampe menstruale, artrită sau dureri musculare, iar în unele părţi ale lumii, ceaiul de ghimbir sub formă de comprese este utilizat în tratarea arsurilor pielii, potrivit CSID.ro Vântul și soarele usucă pielea buzelor noastre, care este foarte sensibilă. Iată câteva remedii pentru buze uscate, obținute din ingrediente naturale. În primul rând buzele trebuie hidratate. Iată cum faci acest lucru în mod natural. Pune pe o perie de dinți puțin ulei vegetal de migdale sau de măsline și freacă delicate buzele. Mai poți prepara o pastă din ulei de migdale dulci, de măsline și puțin zahăr. Sunt recomandate și bananele strivite, iaurtul, untul de karite sau pulpa de avocado. Acum urmează hrănirea lor cu balsamuri naturale, potrivit libertatea.ro