Utile: Cum dezactivezi amintirile neplacute de pe Facebook; 3 metode de a fi un parinte mai bun; Cum opresti GIF-urile in Chrome ca sa nu mai fii distras de orice nimic

Sistemul automatizat al amintirilor de pe Facebook este foarte util, daca vrei sa stiii cu ce te-ai opucat in urma cu cativa ani, in aceeasi zi. In cazul in care iti aduce insa in prim plan momente triste, ar fi bine sa stii cum dezactivezi amintirile neplacute de pe Facebook. Cu ajutorul functiei Facebook On This Day, afli ce ai facut in concediu acum cinci ani. Stii cu cine te-ai imprietenit acum trei ani. Iti aduci aminte de o cina speciala sau de un articol interesant pe care l-ai partajat la un moment dat. Din pacate, exista si niste parti mai putin bune ale algoritmului respectiv automatizat. Daca te-ai departit de cineva sau ai avut un necaz in familie intr-o anumita zi, iti doresti sa nu ti se aminteasca anual de momentul respectiv prin intermediul Facebook, potrivit Playtech. Chiar daca suntem adulti, nu am uitat greselile pe care le-au facut cu noi parintii nostri. Si, desi ne-am spus de nenumarate ori ca noi nu le vom repeta, in momente de crize apar fix aceleasi tipuri de comportament. Pentru ca acel tip de comportament - chiar daca gresit - este atat de bine imprimat in subconstientul nostru, incat iese la iveala in momentele de oboseala extrema sau stres. Desi am inteles ca e nepotrivit chiar pe pielea noastra, in propria copilarie, aceasta atitudine ne este cel mai la indemana. Insa ne straduim sa o inlaturam, lucram cu noi, tocmai pentru ca noi nu suntem parintii nostri, suntem o alta generatie, una care a inteles ca stilul de parenting ale lor nu mai poate fi aplicat, scrie CSID. Internetul este plin de distrageri menite sa-ti fure privirea si sa-ti forteze niste clickuri. Cele mai multe dintre ele sunt animate, dar cu un efort minim, poti invata cum opresti GIF-urile din Google Chrome. Daca incerci sa citesti un articol sau sa parcurgi doua trei, stiri pe o pagina de internet, posibilitatea ca un banner sau o reclama sa nu te streseze intre timp este foarte mica. Daca nu cumva stai doar pe Facebook sau YouTube, orice experienta de navigare online a devenit semnificativ mai stresanta decat in urma cu cativa ani, informeaza Playtech. Ce spun specialistii Pestele este cea mai buna sursa atunci cand vine vorba de acizii grasi omega-3. Acizii grasi omega 3 sunt esentiali pentru creier si corp. In cazul in care aveti diabet de tip 2, stiti deja ca trebuie sa faceti cateva schimbari ale stilului de viata, dar aceasta poate fi o provocare. Trebuie sa fiti mai activ si sa va monitorizati nivelul zaharului din sange, sa luati medicamente si sa aveti mare grija la ce mancati. Daca aveti diabet zaharat de tip 2, puteti consuma peste zilnic. Potrivit Asociatiei americane a Inimii, toata lumea ar trebui sa consume 2 portii de peste pe saptamana. Dar diabeticii in special, relateaza Doctorul Zilei. Imagineaza-ti scena: un platou cu branzeturi care mai de care mai apetisante alaturi de tot felul de fructe, majoritatea deshidratate. Si pentru ca esti o fiinta responsabila si tii la sanatatea ta, ai sa ciuguesti cate putin din branzeturi si ai sa alegi sa te bucuri mai mult de fructele de langa ele. Dar cat de inspirata este alegerea ta? Sunt fructele uscate mai sanatoase decat deliciosa, dar plina de calorii si de grasimi branza? Ai sa fii surpins.Adevarul este ca moderatia trebuie sa fie cuvantul cheie. Chiar si lucrurile bune si sanatoase consumate in cantitate prea mare pot deveni daunatoare nu doar siluetei, ci si sanatatii tale. Alimentele contin calorii si consumul prea multor calorii - chiar si in cazul alimentelor sanatoase - duce la cresterea in greutate. Dar exista calorii sanatoase si calorii nesanatoase ("goale"), iar fructele sunt o sursa sanatoasa de calorii, scrie CSID.