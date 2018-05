Utile: Ce cauzeaza rezistenta la insulina; Cand ar trebui sa te ingrijoreze palpitatiile; Cum poti scapa de o alunita. Cele doua metode recomandate de medicul dermatolog

In prezent se fac tot mai multe progrese medicale pentru a descoperi mai multe tratamente pentru afectiunile care au provocat cel mai mare numar de decese in ultimele decenii. Insa, din pacate, sunt descoperite alte boli care trebuie analizate si constientizate, foarte severe, cum este rezistenta la insulina. Rezistenta la insulina este o boala tot mai frecventa, care apare in momentul in care organismul nu mai raspunde la insulina. Pancreasul secreta hormonul pentru a distribui glucoza si pentru a mentine zaharul din sange la un nivel stabil. In momentul in care procesul nu mai are loc, glicemia (glucoza din sange) creste impreuna cu nevoia de insulina. Acest lucru provoaca un ciclu vicios care poate avea efecte negative asupra sanatatii, scrie Click.