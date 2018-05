Utile: Sunătoare și roiniță contra tulburărilor de somn; Alimente bogate în fosfor recomandate pentru femeile însărcinate; Scolioza: Poziția aplecată la birou sau geanta prea grea deformează coloana vertebrală?

Sforătitul apare când aerul inspirat este perturbat în timpul somnului din cauza îngustării căilor aeriene la nivelul nasului, cavităţii bucale sau gâtului. În unele cazuri, sforăitul este însoţit de episoade de oprire a respiraţiei, care poartă numele de apnee. Printre cauzele frecvente ale sforăitului se numără deviaţia de sept, polipii nazali, dar şi greutatea mult peste medie a persoanei. Uvuloplastia cu laser este utilă în tratamentul sforăitului. Este indicată și în anumite cazuri de apnee ușoară și moderată. Câteva picături de ulei de măsline administrate înainte de culcare reduc semnificativ sforăitul, scrie Click În scolioză, mai mult decât în orice boală ortopedică, există o standardizare, un protocol terapeutic ce nu dă loc la nici un fel de înterpretări. Acest protocol a fost propus de Stagnara şi este în funcţie de magnitudinea curburii scoliotice: De la 0-30°: kinetoterapie (gimnastică medicală); de la 30-50°: kinetoterapie şi tratament ortotic (corset); peste 50°: intervenţie chirurgicală. ”Odată depistată o scolioză, trebuie tratată prin kinetoterapie dacă este vorba de o deformare de la 0 la 30º, cu ajutorul unui corset asociat cu kinetoterapia, dacă deformarea este de 30º-50º, și prin intervenție chirurgicală, dacă este de peste 50º”, conchide specialistul, citat de site-ul doctorulzilei.ro Pâine integrală de grâu Bogată în fibre, pâinea integrală de grâu este o sursă bună de fosfor. O singură cană de grâu întreg vă poate oferi până la 415 mg de fosfor. Acest lucru va preveni șansele de diabet și orice altă afecțiune cronică. Elementele nutritive prezente în pâinea integrală de grâu vă vor menține inima suficient de puternică pe tot parcursul sarcinii și vă vor asigura un flux sanguin adecvat pentru uter. Fosforul vă va asigura, de asemenea, că copilul are o dezvoltare corectă a oaselor și dinților, în interiorul uterului, conform Libertatea pentru femei Păpădia. Are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, echilibrează sistemul imunitar. Se face infuzie de păpădie timp de 15-20 de minute, se strecoară și se bea. Vezi că-i amar, așa că intervino cu miere! Ginseng siberian. E o iarbă adaptogenă, ajută la gestoinarea stresului și reduce linflamația tiroidei. Pentru că stresul e strâns legat de activitatea acesteia. Se consumă planta uscată sub formă de decoct fiert împreună cu coajă de portocală, informează Click pentru femei Evitați zonele de iarbă verde frecventate de animale. Purtați haine de culoare deschisă, veți recunoaste astfel mai ușor o insectă care se urcă pe picior. Purtați pantaloni lungi, eventual băgați în șosete. De asemenea, băgați bluza în pantaloni, astfel încât căpușa să nu apuce să intre pe sub haine. Dacă este, totuși, foarte cald și decideți să aveți pantaloni scurți, spreiați-vă cu o soluție împotriva căpușelor și a altor insecte pe toate zonele expuse. Acoperiți-vă capul, vetț fi ferit astfel de o eventuală „aterizare” a căpușei în părul vostru, notează Libertatea