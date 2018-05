Utile: Pneumonia: cum se poate complica si cand sunt necesare antibioticele; Cum opresti un caine care latra. 7 trucuri care il vor reduce la tacere; Ce spune despre tine culoarea pe care o porti acum

Nu trebuie sa fii expert in moda ca sa stii ca alegerile vestimentare pe care le faci zilnic spun ceva despre tine. Poti sa iei decizii la intamplare, ele vor transmite ceva si despre ce fel de om esti. Culoarea principala a tinutei tale dezvaluie informatii importante despre personalitatea ta, iar psihologul Angela Wright ne ajuta sa aflam si ce anume. Wright este specialist in psihologia culorii si a efectuat un studiu despre cum iti influenteaza starea de spirit culorile pe care le porti, potrivit InStyle.com. Daca exista o nuanta pe care o porti mai des decat de obicei, daca ai ales-o si astazi, a venit momentul sa afli ce spune despre tine, relateaza Diva Hair.

Cristi Pascu, hairstylist, explica principalele motive ale ingrasarii parului, dar si despre cum poate fi rezolvata aceasta problema. "In functie de fiecare in parte, de starea parului, de problemele scalpului, putem spune ca parul cuiva poate fi normal, uscat, gras sau cu probleme. Factorii genetici care influenteaza ingrasarea pot fi insa usor modificati in timp. 90% dintre aceste probleme pot fi rezolvate prin tehnologie si cu produsele profesionale pe care le avem la dispozitie", spune hairstylistul. Iata 5 motive pentru care parul se poate ingrasa mai repede! "Dereglarea hormonala produce in primul rand un dezechilibru intern de minerale si vitamine, dar si un comportament al glandelor ce duce la un exces de sebum si automat ne da aspectul de gras si uleios al parului", spune Cristi Pascu, potrivit CSID.