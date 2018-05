Utile: Soluţii rapide contra picioarelor grele; Sindromul ovarului polichistic: o afecțiune care se declanșează înainte de naștere; Antibioticul natural a cărui eficiență nici medicii nu și-o explică

Oamenii folosesc turmericul de mii de ani, ca remediu natural pentru diverse probleme de sănătate, cum ar fi: probleme respiratorii, boli hepatice, boli de piele, contracții musculare, tăieturi, răni și probleme gastrice. De fapt, ingredientul de bază, activ al turmericului este curcuma. Ingredientul acesta activ are proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și antibacteriene, ceea ce îl face o soluție naturală perfectă împotriva microbilor, gastritei, ulcerelor peptice și gastrice și Helicobacter pylori, potrivit doctorulzilei.ro În amestec cu sucul de lămâie, gelul de aloe vera și ghimbir, sucul de castraveți te ajută să slăbești mai ușor și stimulează metabolismul, cu atât mai mult dacă îl bei seara. În timpul somnului, activitatea metabolică scade, iar sucul începe să acționeze. Pentru a-l face, combină într-un blender un castravete descojit, o lămâie, câteva fire de pătrunjel, o linguriță de ghimbir, alta de suc de aloe vera și o jumătate de pahar de apă. Balonarea și retenția de apă pot fi combătute și cu suc de castraveți. În plus, va trebui să ai grijă să elimini sau să reduci consumul de grăsimi și sare, potrivit click.ro. Cercetătorii au descoperit că sindromul ovarului polichistic poate fi cauzat de un dezechilibrul hormonal care se produce înainte de naștere. În urma acestei constatări, anul acesta va începe un studiu clinic pe femei care suferă de această afecțiune. Simptomele acestei afecțiuni sunt caracterizate printr-un nivel legat de testosteron, chisturi ovariene, ciclul menstrual neregulat. “Este de departe cea mai frecventă afecțiune hormonală care afectează femeile de vârstă reproductivă, dar nu a primit prea multă atenție”, spune dr. Robert Norman, de la o Universitate din Australia, potrivit unica.ro Martin Schillinger este profesor asociat medicină internă, cardiologie şi angiologie care în prezent se concentrează pe tratamentul minim invaziv al bolilor aterosclerotice. "Cred că stilul de viaţă este o problemă importantă, mai exact fumatul. Oprirea fumatului este cea mai importantă modificare pe care o putem face. Mulţi pacienţi vin la noi şi pentru o a doua opinie, ceea ce este foarte bine. Noi primim multe persoane care vin ca urmare a faptului că nimeni nu i-a mai putut ajuta, deci din această perspectivă pot spune că oamenii pe care îi tratăm, din România, de exemplu, sunt mult mai bolnavi decât populaţia totală.", a spus medicul potrivit CSID.ro Cea mai simplă şi la îndemână soluţie, în caz de picioare grele, e să faci o baie rece la picioare. Poţi fie să-ţi înmoi picioarele în apa din cadă, fie să treci peste ele un jet de apă rece. Lichidul cu temperatură scăzută are efect vasoconstrictor şi stimulează circulaţia sângelui. Pune câteva cuburi de gheaţă într-un prosop curat, zdrobeşte-le cu ciocanul de şniţele. Plim- bă-ţi compresa pe picioarele obosite. Prin dezumflarea accelerată pe care o produce asupra picioarelor, se înlătură imediat senzaţia de greutate, potrivit click.ro.