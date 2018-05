Utile: Depresia bărbaților poate afecta negativ fertilitatea cuplurilor; 7 surse de carbohidraţi buni. De ce trebuie să îi includem în alimentaţie; Cum să ai unghii frumoase și tari. Cele mai bune trucuri de îngrijire

Un studiu realizat în Statele Unite arată că bărbații care suferă de depresie sunt mai puțin fertili. Astfel sunt reduse șansele partenerelor lor de viață de a rămâne însărcinate cu ajutorul tratamentelor împotriva infertilității. Totodată, studiul a asociat o clasă de antidepresive cunoscute sub denumirea de inhibitori non-selectivi ai recaptării serotoninei (non-SSRI) cu un risc mai mare de avort spontan în rândul femeilor care urmează tratamente pentru infertilitate, potrivit Unica.ro Oncologul Robert A. Wolff, care a tratat cancerul pancreatic timp de 20 de ani, spune că: „De când am început meseria, am văzut schimbarea de la fumat la obezitate“.Un pacient obişnuit al acestuia are un indice de masă corporală între 30 şi 35 – obezitatea definindu-se printr-un indice mai mare de 30; are diabet sau prediabet, este hipertensiv şi suferă de dislipidemie. „Aceşti pacienţi sunt doar bombe cu ceas pentru cancerul pancreatic“, apreciază oncologul, potrivit doctorulzilei.ro Cei buni, care se află în cereale integrale, leguminoase, legume proaspete şi fructe, sunt cele mai sănătoase surse de energie. Dacă înlocuieşti în dietă carbohidraţii simpli cu cei complecşi vei putea să slăbeşti sănătos, fără să te înfometezi, şi să îţi recapeţi starea de sănătate. “Organismul uman este cea mai perfectă si complexă ,,maşinărie’’. Continuând cu această metaforă, carbohidraţii reprezintă „combustibilul” său preferat, Aceşti pot fi însă buni sau răi . Zaharurile sunt principala sursă de energie a corpului’’, precizează nutriţionistul Florin Ioan Bălănică, potrivit CSID.ro Înmoaie unghiile 5-10 minute într-un decoct preparat astfel: dintr-o linguriță de coada-calulului uscat și una de tătăneasă fierte în apă 10 minute. Repetă acțiunea de mai multe ori pe săptămână. Coada-calului este excelentă pentru unghiii fiindcă este bogată în siliciu și întărește unghiile fragile și friabile. Masează unghiile cu ulei de ricin care este un remediu natural împotriva unghiilor uscate și fisurate. O picătură de ulei pe fiecre unghie ajunge.Uleiul de ricin conține vitamina E care ajută la întărirea unghiei și la strălucire, potrivit Libertatea.ro. Dischinezia biliară reprezintă alterarea mecanismului de eliminare a bilei. Probabilitatea de apariție a dischineziei biliare este mai mare la femei, după 40 de ani. Astfel, bila nu se evacuează corespunzător și apare durerea violentă la stimuli caracteristici urmată de diaree biliară. Principalele manifestări ale bilei „leneșe“ sunt: durerea în partea dreaptă sus a abdomenului, care apare mai ales după o masă bogată în grăsimi și care durează 30 de minute sau mai mult, crampe sau disconfort sub coaste, indigestie, stări de vomă, gust amar, balonarea și oboseala, potrivit Click.ro